Handball : les Septors de Saran déménagent au Palais des sports d'Orléans

La demande des dirigeants des Septors a été entendue : l'équipe professionnelle de handball de Saran va évoluer au Palais des sports d'Orléans dès la saison prochaine. La municipalité vient de valider le déménagement des Septors, tout juste promus en Starligue . "Enfin ! On est ravis !" se réjouit Bruno Bordier, le président du club saranais qui voit dans cette arrivée au Palais des sports "une étape supplémentaire dans notre volonté de nous installer durablement au plus haut niveau". Avec ses quelques 3.000 places, le Palais des sports doit permettre aux Septors d'accueillir trois fois plus de supporters et ainsi augmenter considérablement ses revenus de billetterie.

ⓘ Publicité

CO'Met aussi de la partie

C'est désormais une course contre la montre qui est lancée pour les Septors dont la reprise de l'entraînement est programmée le 24 juillet. Toute la structure professionnelle doit, en effet, déménager d'ici un mois au Palais des sports. Ce dernier accueillera les matchs à domicile et les entraînements, mais aussi toute les équipes administratives. En revanche, la partie amateure du club de Saran restera à la halle Mazzuca. Les Septors vont également découvrir l'Arena de CO'Met. Au moins deux rencontres se disputeront dans la nouvelle salle de la métropole d'Orléans.