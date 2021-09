Handball : les Toulousains du Fenix qualifiés pour la phase de poule de la Ligue Européenne

Ils l'ont fait et c'est historique pour le club. Après la double confrontation face à Malmö en Suède, le Fenix Toulouse Handball jouera cette saison l'EHF European League pour la seconde fois en deux ans. Les Toulousains avaient six buts d’avance après le match aller remporté la semaine dernière (30-24) et ce mardi soir ils l'ont une nouvelle fois emporté (29-25). "Toulouse est européen", écrit le club sur Twitter avec une vidéo de la joie dans les vestiaires.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix