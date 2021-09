Handball : les " Yellow Fox " de Sarrebourg attaquent leur deuxième saison en Proligue

Les Yellow Fox dans les starting blocks. Les Yellow fox, c'est le nouveau surnom donné aux joueurs du SMSH, le Sarrebourg Moselle Sud Handball qui attaquent, ce vendredi, leur 2e saison en Proligue, l'équivalent de la D2.

Les Sarrebourgeois accueillent Dijon à 20h30. Avant dernier du précédent championnat, le club mosellan avait été finalement repêché par les instances du hand français, en raison du passage de la D2 de 14 à 16 formations.

Le SMSH, qui se revendique être fièrement rural, c'est d'ailleurs son slogan, espère pour ce nouvel exercice, se faire une petite place dans le ventre mou de la Proligue.

Pour faire mieux que la saison dernière, les dirigeants du club de Sarrebourg ont notamment renforcé leur équipe par quatre nouvelles recrues. Un nouveau préparateur physique est également arrivé, comme l'explique Christophe Bondant, le coach de Sarrebourg.

Ce premier match de la saison, contre Dijon, est aussi marqué par le retour du public, après un an de huis clos, pour cause de crise sanitaire. Le public de Sarrebourg est réputé comme l'un des meilleurs du Grand Est. Plus de 1000 spectateurs sont attendus ce vendredi à la salle Pierre de Coubertin.