Handball : Ludovic Fabregas au Barça jusqu'en 2023

Perpignan, France

Ludovic Fabregas a tenté l'aventure barcelonaise il y a moins d'un an et elle s'avère ultra concluante. Le Banyulenc d'origine s'impose dans l'effectif reluisant du Barça. Son contrat a été prolongé de deux saisons supplémentaires.

Cette saison Ludovic Fabregas n'a manqué qu'un seul match de son équipe et a inscrit 109 buts en 45 rencontres.

Par le biais de communiqués en plusieurs langues (en français ; en espagnol avec video)sur le site internet du club, reportage video à l'appui, la nouvelle a été officialisée. Pour Ludovic Fabregas : "C’est une preuve de confiance de la part du club. Il y a beaucoup de respect entre toutes les parties et c’est une chance d’être au Barça. Je me sens bien ici et je veux continuer à gagner des titres".

Pour le dirigeant et ex joueur historique du FC Barcelone, David Barrufet : "Quand un joueur est aussi impliqué sur le terrain et dans le vestiaire, complètement engagé au sein du Club, il faut le récompenser et nous voulions le mettre dans les meilleures conditions possibles".

📌 Le pivot français @LudovicFabregas prolonge son contrat de 2 ans !



🖋 Il est désormais lié au @FCBhandbol jusqu'à la fin de l'exercice 2022/23 https://t.co/NEwoomIOeM — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) April 4, 2019