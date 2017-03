Handball : Ludovic Fabregas jouera au Barça, "un club qui m'a toujours fait rêver"

Le Catalan du nord, rejoint la Catalogne du sud. Le handballeur originaire de Banyuls-sur-mer et qui joue à Montpellier portera la saison prochaine les couleurs du mythique FC Barcelone.

A seulement 20 ans, Ludovic Fabregas va vivre une nouvelle grande aventure. Déjà médaillé olympique et champion du monde avec les Bleus, le handballeur français va rejoindre un immense club : le FC Barcelone. Il l'a confirmé ce mercredi soir sur BeINSport et explique les raisons de son choix à France Bleu Roussillon.

Un choix qui n'a pas été facile "compte tenu de l'affectif avec Montpellier" mais il affiche clairement sa volonté de franchir un cap et de voir ailleurs. Son esprit catalan et son amour pour le club blaugrana ont aussi pesé lourd dans la balance.

"J'ai grandi dans cette culture autour de l'esprit catalan"

"C'est un club qui m'a toujours fait rêver de par mes origines catalanes. J'ai toujours suivi ce club, dans un premier temps bien sûr c'était un peu plus le club de foot parce que ça occupe plus de place mais pour moi l'identité est la même. J'avais vraiment envie de saisir cette opportunité de rejoindre Barcelone. J'ai l'impression de me reconnaître dans ce club et de pouvoir m'identifier plus facilement à ce club-là qu'à un club allemand ou polonais. Ca n'aurait pas eu la même représentation pour moi. J'avais la volonté de passer un cap et aussi de jouer dans un nouveau championnat, d'avoir de nouveaux objectifs et de côtoyer d'autres joueurs qui en plus de ça ne sont pas des moindres. Barcelone peut me permettre de franchir un cap."

En bon supporter du Barça, Ludovic Fabregas a bien évidemment apprécié la qualification incroyable des footballeurs catalans contre le PSG. De quoi lui rappeler des souvenirs d'enfance : "J'étais très content de la qualification, j'ai toujours regardé les matchs depuis tout petit. Quand ma grand-mère me gardait, on regardait toujours le Barça jouer et je n'avais pas le droit de rentrer chez elle avec le maillot de l'équipe d'Espagne avec écrit cassillas derrière parce qu'il jouait au Real. Donc, voilà, j'ai grandi dans cette culture autour de l'esprit catalan et qui plus est celui du FC Barcelone."