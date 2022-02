Handball : Luka Karabatic salue la "combativité" des Septors de Saran, battus 27-34

Pas de miracle pour les handballeurs de Saran ! Les Septors ont fait face aux meilleurs joueurs du monde ce lundi 14 février 2022. Saran a accueilli le PSG en match en retard de la 13e journée de Starligue devant des gradins pleins au Palais des Sports d'Orléans.

Sans surprise, les Parisiens (composés notamment des frères Karabatic et du gardien Vincent Gérard) l'ont emporté 34 à 27 mais les Septors peuvent garder la tête haute.

"Recevoir les stars du PSG, c'est quand même cool !"

La défaite était inévitable face aux colosses du PSG, le coach Fabien Courtial ne se faisait pas d'illusions. Mais c'est une défaite avec panache, les Septors s'en tirent avec les honneurs, aux yeux de leurs supporters, comblés par le match : "Recevoir les stars du PSG, c'est quand même cool !"

Le demi-centre saranais Antoine Blanc n'est pas spécialement un petit format, il mesure 1m94 mais effectivement, il l'admet, à côté de telles stars, on se sent tous petits : "Ce sont les meilleurs joueurs du monde donc c'est agréable de se mesurer à eux, on a pris du plaisir sur le terrain et on espère que les supporters aussi !"

"Ils ont eu la combativité mais on est un peu plus physiques !"

Le pivot Luka Karabatic, même s'il fait plus de deux mètres de haut, s'est montré accessible avec les fans à la sortie après le match. Il a aussi eu un mot d'encouragement pour l'adversaire : "Ils ont eu la combativité, après nous on a peut-être une plus grande profondeur de banc, on a pu pousser pendant 60 minutes et à un moment donné, ils ont un peu tiré la langue ! Ouais, on est un peu plus physiques mais c'est le sport, c'est comme ça !"

Lui et ses confrères parisiens ont accepté d'être pris en photo et d'échanger quelques mots avec les supporters, surtout les plus jeunes, qui sont repartis avec des étoiles plein les yeux.

"C'est les premiers qui affrontaient les avant-derniers", admet un jeune supporter, "c'était quand même un beau spectacle !"

Vendredi 18 février, c'est un derby qui attend les Septors avec la rencontre face à Chartres. Les Saranais ont été battus 22-24 samedi 12 février par Cesson-Rennes.