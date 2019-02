Handball : Manu Mayonnade prolonge à Metz !

C'est le soulagement à Metz Handball : Manu Mayonnade a accepté de prolonger son contrat d'un an avec le club mosellan. Il aura donc désormais deux casquettes : à Metz et à la tête de la sélection néerlandaise.

Metz, France

Manu Mayonnade et Metz, ça continue ! Le coach et son président se sont entendus ce mardi : le Girondin va prolonger son contrat d'un an, il est désormais lié au club mosellan jusqu'en 2020. Il aura donc deux défis : la sélection néerlandaise dont il a pris la tête la semaine dernière (il y est lié jusqu'aux Jeux Olympiques de 2020) et le club aux 22 titres de champion de France.

"Je suis content, vraiment, déclare Manu Mayonnade à France Bleu. Ça a été une décision pas évidente à prendre pour une multitude de raisons. Ma vie personnelle, mes aspirations pour l'avenir, ma vie professionnelle faisaient partie de ces raisons." La peur de la saison de trop, de voir le vent tourner ou de rester éloigné des siens, voilà ce qui pouvait freiner Mayonnade. Le coach qui précise d'emblée qu'il ne "s'agissait pas d'une donnée chiffrée", à savoir son salaire. On rappelle qu'il a refusé une offre de Bucarest, un club au budget autrement plus conséquent que Metz Handball.

Une "hérésie" de penser que je serai moins concerné par Metz

Le Girondin de 35 ans explique par ailleurs qu'il est resté très "sûr et serein" pendant cette période de flou. "Ma décision n'impacterait pas ou peu l'avenir du club. L'équipe pour la saison prochaine est construite, dans sa quasi-totalité. Donc il n'y avait pas matière à s'exciter outre-mesure. Mais je peux comprendre que l'attente en a bouleversé plus d'un."

Quant à la double casquette qui est désormais la sienne, Mayonnade a le sentiment que c'est "dans ses capacités. Je sais qu'à la première défaite de Metz _on ne pourra pas s’empêcher de penser que je suis moins concerné par le club_. Mais ce serait une hérésie que de penser cela."

D’ici la fin de saison, l’entraîneur messin a de toute façon déjà de beaux défis à relever : l’équipe est en lice dans toutes les compétitions (championnat, coupe de France et ligue des Champions). Déjà qualifiée pour les quarts de finale du championnat et de la coupe d’Europe, elle peut espérer aller très loin. Avec un regard particulier sur la ligue des champions, dont le final four, en mai, à Budapest, est dans tous les esprits.