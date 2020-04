À cause du coronavirus, la Ligue Nationale de Handball (LNH) a officiellement décidé ce mardi de stopper la saison en cours de ses championnats professionnels masculins de D1 et D2 en figeant les classements actuels. Mais il n'y aura aucune relégation : Dijon et surtout Besançon sont ainsi sauvés.

Handball masculin - D2/Proligue : saison définitivement arrêtée et maintien officiel de Besançon et Dijon

La prolongation, jusqu'au 11 mai, du confinement imposé par l'épidémie de Covid-19 en France a fini de décider la Ligue Nationale de Handball (LNH), ce mardi. L'actuelle saison 2019-2020 - suspendue depuis ce 13 mars - est officiellement terminée pour les deux championnats professionnels masculins gérés par la LNH : la D1/Starligue et la D2/Proligue.

Les classements, établis à l'issue de la dernière journée disputée, sont définitivement figés. "Les titres de champions sont ainsi décernés à Paris pour la Lidl Starligue, et à Cesson-Rennes pour la Proligue", précise notamment la LNH qui indique également l'absence de relégations dans chacun de ses deux championnats 2019-2020. "Pour faciliter la relance dans un contexte économique compliqué, la LNH acte le maintien de tous les clubs qui ont participé cette saison aux championnats. Cesson-Rennes et Limoges (2eme de Proligue) accèdent en Lidl Starligue, et rejoignent l’élite composée donc désormais de _16 équipes_". En D2/Proligue, la saison prochaine, il y aura toujours 14 clubs dont le Dijon Métropole Handall (DMH) et... le Grand Besançon Doubs Handball (GBDH).

Le promu bisontin était scotché à la dernière place de D2/Proligue

Les Dijonnais (11e) et plus encore les promus bisontins (14e et derniers) luttaient pour éviter la descente en Nationale 1 masculine.

"Sous réserve, comme les autres clubs, de respecter les critères du cahier des charges de Proligue qui seront adoptés avant la fin du mois d’avril", le DMH et le GBDH seront rejoints par Angers et Sarrebourg - les deux promus de N1-M - lors de la prochaine saison de D2/Proligue.

La date de lancement de l'exercice 2020-2021 n'est, en revanche, pas encore officiellement fixée : "en attendant des précisions sur une évolution des mesures sanitaires ainsi que sur les contours du calendrier des compétitions internationales, la LNH poursuit ses travaux en étudiant plusieurs hypothèses pour un démarrage des compétitions qui, à ce stade, pourrait se situer _entre fin août et début octobre_".

