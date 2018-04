C'est un match crucial qui s'annonce ce vendredi pour Metz Handball. Non qu'il soit éliminatoire en cas de défaite, mais il va forcément donner une première tendance dans ce quart de finale de Ligue des Champions, avant le match retour dimanche 15 avril aux Arènes. Autant dire que pour les Dragonnes, il va falloir le prendre par le bon bout, trois jours après s'être fait sortir de la coupe de France en demi-finale par Brest.

Un déplacement compliqué

Comme le confesse la capitaine messine, Grâce Zaadi, "on n'a pas le temps de se lamenter, de laisser exister les pleurs et les déceptions. Il faut qu'on recharge tout à bloc et qu'on pense à autre chose !" C'est le grand avantage (ou le grand inconvénient) du calendrier surchargé de cette fin de saison : les matchs se suivent et il faut pouvoir passer d'une compétition à une autre sans ressasser. Marion Maubon, l'ailière messine qui a manqué le dernier penalty, mardi, synonyme de qualification des Bretonnes, reconnaît elle-même que "ce match de Bucarest tombe bien" pour remettre de l'ordre dans les esprits.

Reste que venir jusqu'en Roumanie a semblé un véritable chemin de croix pour les Dragonnes : entre un avion annulé à Brest et un autre retardé à Paris, la journée de mercredi s'est passée dans les aéroports. Pas idéal pour préparer une rencontre de ce niveau. "Ça fait partie des belles anecdotes qu'on se racontera tous quand on sera au Final Four", préfère relativiser le coach messin Manu Mayonnade.

Un CSM Bucarest pas étincelant

Des déboires que n'a pas connu, évidemment, le club roumain, même si sa préparation a elle aussi été particulière : l'entraîneur a changé, mi-mars, Per Johansson a remplacé Helle Thomsen, comme l'an dernier à la même période. Depuis, les Roumaines ont remporté la coupe de Roumanie. Le collectif de stars (Neagu, Gullden, Ayglon, Niombla, etc.) semble plus paré que jamais au combat.

Mais Metz connaît aussi sa valeur et ses capacités. Les Dragonnes accueilleront au match retour, c'est un avantage non négligeable. Et surtout, elles disposent d'un collectif hors pair et de capacités mentales insoupçonnées. D'ailleurs, il faut remonter à plus d'un an pour retrouver trace de deux défaites de rang côté messin.

