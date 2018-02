Metz Handball a battu le Vardar Skopje 24-22, ce dimanche, sur son parquet, pour le compte de la 4è journée du tour principal de la Ligue des Champions. Les Dragonnes ont tenu tête à l'un des plus grands club d'Europe avec caractère et panache. Elles consolident leur classement dans la compétition.

Metz, France

Elles y ont mis tout leur caractère. Metz Handball a battu, ce dimanche, le Vardar Skopje, vice-champion d'Europe en titre, sur le parquet des Arènes, 24-22. Le faible écart est le signe que les deux adversaires se sont rendu coup pour coup. "Celles qui n'avaient pas envie de se battre n'avaient rien à faire sur le terrain, affirme la capitaine Grâce Zaadi. On sait que c'est la Ligue des Champions et que dans cette compétition, si on veut aller loin, on doit avoir cet état d'esprit-là à chaque fois."

Metz toujours invaincu à domicile

Même avis pour l'entraîneur, Manu Mayonnade, qui met en avant l'état d'esprit hors pair de son collectif. "_Les joueuses ont montré beaucoup de caractère_, en étant disciplinées pendant presque une heure, en étant agressives pendant presque une heure. Ce sont tous ces éléments qui font de moi un entraîneur comblé."

Metz a montré un tout autre visage qu'au match aller (défaite 29-23), a montré aussi que cette saison, le groupe est plus fort que jamais. "C'est vraiment l'ADN de cette équipe, abonde la capitaine, c'est que _l'une sans l'autre on n'est rien_. Si on n'est pas toutes au rendez-vous, c'est impossible de réaliser des matchs comme ce soir."

Avec ce nouveau succès, Metz allonge sa série d'invincibilité à domicile en coupe d'Europe, la dernière défaite remonte au 28 janvier 2017. Reste maintenant à confirmer à l'extérieur, où les Dragonnes sont plus en difficulté (Metz a perdu au Vardar et à Buducnost cette saison). La semaine prochaine, les Messines sont à Budapest, pour leur dernier déplacement de la phase de groupe. "On y travaille", assure Grâce Zaadi.

Une deuxième place à verrouiller

En cas de succès en Hongrie, Metz Handball validerait mathématiquement sa deuxième place, et serait donc assuré de recevoir lors du quart de finale retour. Un avantage indéniable dans la course au dernier carré.