Metz Handball s'empare de la première place provisoire de Ligue féminine grâce à sa victoire (35-26) à Besançon lors de la septième et dernière journée des playoffs. Brest devra absolument gagner à Nantes, mercredi, pour la récupérer et s'assurer de recevoir en finale retour.

Handball : Metz l'emporte à Besançon et met (un peu) la pression sur Brest

Ludovic Laude / L'Est Républicain

18/20. Ce n'est pas la note qu'on leur attribuera pour leur saison de championnat, mais les Messines ont terminé cette même saison de Ligue féminine, en attendant de jouer la finale, par une dix-huitième victoire en vingt rencontres.

Accroché en début de rencontre à Besançon (10-10, 18e), le Metz Handball a créé l'écart grâce à un 8-0 décisif dans les douze dernières minutes de la première période, puis a géré en seconde mi-temps pour s'offrir une large victoire (35-26).

La Pivot Astride N'Gouan a été décisive (8/9 aux tirs), comme Tjasa Stanko (6/7) et Camila Micijevic (6/9 aux tirs)

En attendant Nantes - Brest mercredi

A l'issue de cette septième et ultime rencontre de playoffs, Metz s'empare de la première place du classement et met une légère pression sur Brest. Les Brestoises devront absolument gagner, mercredi, à Nantes pour la récupérer, et ainsi s'assurer de recevoir lors de la finale retour.