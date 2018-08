Metz, France

On n'en attendait pas moins pour débuter le championnat. Metz Handball a remporté, ce mercredi soir, son match de la première journée de LFH. Succès 28-20 à domicile face à Toulon. Les Messines ont mené de bout en bout et n'ont jamais été véritablement inquiétées par les Varoises, qui ont pourtant accueilli à l'intersaison deux championnes du monde : l'ailière Siraba Dembele (capitaine de l'équipe de France) et la pivot Laurisa Landre.

Emmenées notamment par une Manon Houette des grands soirs (8/8 aux tirs) et privées désormais de leur maîtresse artilleur Ana Gros (elle joue désormais à Brest), les Dragonnes ont trouvé d'autres solutions pour faire trembler le filet toulonnais. Mais au-delà de la bonne opération comptable, les joueuses retenaient surtout les points de progression. "Je pense qu'individuellement et collectivement, on est encore loin d'être satisfaites, explique ainsi Manon Houette. Il y a eu du jeu sur grands espaces, il y a eu la volonté de jouer ensemble mais malheureusement il y avait des petites périodes où on portait un petit peu trop la balle. En défense on allait moins les chercher donc voilà, ce sont des choses à corriger."

Je ne me contente pas seulement de la victoire. Gnonsiane Niombla

Normal, serait-on tenté de dire, pour un premier match, surtout vu les mouvements à l'intersaison. D'ailleurs, l'une des nouvelles recrues, l'arrière Gnonsiane Niombla, confirme : "_à titre personnel, mon bilan est mitigé_. C'est personnel mais voilà je ne me contente pas seulement de la victoire. J'essaie d'analyser ce que j'ai mal fait, ce que j'ai fait, pourquoi, comment, pour ne pas revenir dessus. On va beaucoup jouer et je n'aimerais pas être dans une spirale un peu négative pour moi et pour le collectif."

Certes, la saison est longue, mais les autres prétendants au titre que sont Nantes et Brest ont eux aussi remporté leur première rencontre. Autant dire qu'il va falloir effectuer rapidement les ajustements nécessaires. Dès samedi, les Messines se déplacent à Chambray-lès-Tours, pour la deuxième journée du championnat.

