Handball : Metz veut retrouver le chemin de la victoire en ligue des champions

Metz, France

C'est un match de très haut niveau qui s'annonce ce dimanche soir aux Arènes de Metz. Les Dragonnes reçoivent les Norvégiennes de Vipers Kristiansand à 20h45, comme un remake de la petite finale du Final Four de la ligue des champions de la saison passée (Metz s'était finalement incliné d'un petit but). Comme un remake, aussi, surtout, du match aller, le 20 octobre dernier, durant lequel Metz semblait tenir le match (allant jusqu'à avoir 8 buts d'avance) avant de finalement perdre le fil et concéder le nul 38-38.

Mais en ce début d'automne, Metz semble un peu marquer le pas : ce nul, donc, en Norvège, et une défaite, la première de la saison, sur le parquet de Brest (29-28). "Il faut concilier avec le besoin de faire tourner les joueuses, précise le coach, Manu Mayonnade, pour ne pas user les organismes, d'autant que le déplacement à Brest a été difficile. Tout en gardant tout le monde dans l'esprit de compétition. Et puis il faut bien travailler nos choix tactiques. C'est pourquoi nous avons prévu trois séances de vidéo avant cette rencontre."

Le soutien du public demandé

Le coach qui reconnaît que la donne n'est pas simple, avec les blessures longue durée de la gardienne Laura Glauser et de l'arrière gauche Xenia Smits. Les deux joueuses ne sont pas pour l'instant remplacées, les recherches continuent pour trouver une gardienne de substitution.

Et pour espérer retrouver le chemin du succès, Metz veut aussi compter sur son public. Le match est en effet programmé à un horaire très inhabituel, en raison de l'occupation des Arènes pour une émission de télévision. "J’appelle le public à porter l’équipe à bout de bras !" haranguait cette semaine Thierry Weizman, le président du club sur le site officiel de Metz Handball. Et Manu Mayonnade de confirmer : "Tout le monde souhaite nous voir aller loin. Mais nous n'y arriverons pas tous seuls, ça ne se fait pas en un claquement de doigt. Et on l'a vu, en Norvège comme à Brest, le public a vraiment poussé son équipe !"

Metz-Vipers, dimanche 3 novembre à 20h45 aux Arènes de Metz