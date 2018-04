C'est un pari fou. Une sorte d'objectif qui paraît si difficilement atteignable que seul le sport permet quand même d'y croire un peu. Metz Handball accueille Bucarest, ce dimanche à 17h, en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Lourdement défaites à l'aller (34-21), les Messines doivent s'imposer de plus de 13 buts pour décrocher leur qualification pour le dernier carré de la compétition.

Pari fou ? Oui, car depuis la mise en place de la formule actuelle de la compétition, jamais une équipe n'a réussi à rattraper un tel retard lors d'un match retour. Oui, aussi, car ce que Metz a donné à voir la semaine dernière à Bucarest semble démontrer la supériorité de l'équipe roumaine.

Une Dragonnes-tada possible ?

Du côté du club messin, l'objectif avoué est, surtout, "_de faire bonne impression. C'est d'abord pour nou_s, précise la capitaine Grâce Zaadi, pour notre groupe." En récompense aussi du travail effectué toute cette semaine. Les joueuses ont revu, décortiqué, analysé le match aller. Mais forcément, dans un coin de tête subsiste cette envie d'écrire encore un peu plus l'histoire, de ne pas s'être battu toute une saison pour rien.

L'exemple récent, en football, de la Roma qui parvient à sortir le FC Barcelone de la Ligue des Champions après un match aller catastrophique peut-il donner des ailes aux Messines ? Le président Thierry Weizman veut croire en la possibilité d'une Dragonnes-tada : "Depuis mercredi, tout le monde m'envoie des messages pour me dire que c'est un signe. On sait que des miracles existent dans le sport. C'est là-dessus que le coach s'est appuyé pour dire qu'on peut le faire. Voilà, on verra si les statistiques nous sont favorables et si cette période durant laquelle les favoris sont battus."

L'invincibilité aux Arènes comme étendard

Alors que faut-il faire pour ne pas sombrer à nouveau face à certaines des meilleures joueuses du monde ? Pour Manu Mayonnade, l'entraîneur, c'est l'accumulation des petits détails qui a coûté le match aux Messines. "Je nous revois avoir plein de situations favorables de près face à la gardienne de but, sans réussir à marquer. Et de l'autre côté, alors que sur certaines situations nous défendions bien, nous avons encaissé pas mal de buts. Ce sont plein de petites situations qui nous obligent aujourd'hui à concéder ce retard énormissime."

Reste que Metz est invaincu aux Arènes depuis le 28 janvier 2017, cela signifie que tous les grands d'Europe y sont tombés. Dont certains de haut : on se souvient de la large victoire 42-28, la saison passée, face au Vardar Skopje, futur finaliste de la compétition. Une victoire... de 14 buts.

Metz-Bucarest, quart de finale retour de la Ligue des Champions, à vivre en direct ce dimanche sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr