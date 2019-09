Handball : Montpellier a bien failli accrocher le champion d'Europe en titre

Montpellier avait la possibilité de battre le champion en titre. Mais après une rencontre globalement maîtrisée, les handballeurs du MHB ont craqué en toute fin de match et se sont inclinés 33-31 face au Vardar Skopje en première journée de la Ligue des champions.

Montpellier, France

Montpellier peut avoir des regrets. Les handballeurs ont bien failli faire tomber le Vardar Skopje, tenant du titre, lors de leur premier match de Ligue des champions.

Après une première mi-temps durant laquelle ils n'ont rien lâché, les montpelliérains ont craqué dans les cinq dernières minutes. Défaite 31 à 33.

Une belle première mi-temps

Le MHB avait pourtant réalisé une belle entame de match. Jamais distancés, ils ont même réussi à rentrer aux vestiaires à la mi-temps avec un but d'avance. Une première période portée par le capitaine Valentin Porte, auteur de 6 buts.

A dix minutes de la fin de la rencontre, le MHB comptait deux buts d'avance sur le Vardar. Mais les montpelliérains ont craqué, face à des joueurs macédoniens plus expérimentés, emmenés par Dainis Krištopāns et l'aillier russe Timour Dibirov.

On retiendra de la rencontre des joueurs combatifs et déterminés. Malgré l'absence en défense de Truchanovicius et de Soussi, blessés, les montpelliérains ont réussi a contenir les attaquants, emmenés par le géant Dainis Krištopāns, 2 mètres 15.

Prochaine rencontre pour le MHB dès mercredi, avec la réception de Chambéry en championnat.