Handball : Montpellier privé de trophée par Nantes, en finale de Coupe de France

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, grâce à sa deuxième place en championnat, le MHB a en revanché été privé de trophée, ce samedi. Une quatrième défaite en finale de Coupe de France, après 17 participations, pour les handballeurs montpelliérains.

Les héraultais ont rapidement été dominés par le HBC Nantes, troisième de Starligue et déjà vainqueur des deux confrontations en championnat, cette saison, avec trois points de retard après vingt minutes de jeu, puis quatre points d'écart à la pause (17-21).

Montpellier, qui n'a pas démérité, a alors opéré une sacrée remontada, en seconde période, après avoir vu les nantais creuser encore un peu plus l'écart (+6). Valentin Porte et ses partenaires, qui se sont sans doute sentis lésés par l'arbitrage, sont revenus régulièrement à un but de leurs adversaires, sans jamais parvenir à passer devant ou même à égaliser, et avant de craquer de nouveau dans les derniers instants.

Déjà privés de finale de Coupe d'Europe, il y a quinze jours, avec une élimination par Berlin en demi-finale du "final four" à Flensburg, Patrice Canayer et ses garçons se sont inclinés, comme en 2021 face au PSG, et comme en 2017 face à ces même nantais.

Le capitaine du MHB n'a pas pu terminer la partie, exclu à quatre minutes de la fin. Hugo Descat, lui, a rejoué après cinq mois de blessure.