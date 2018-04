Est-ce la plus belle défaite du MHB en Ligue des champions ? La question s'est posée ce samedi après le revers (30-28) du Montpellier Handball en 8e de finale retour de la Ligue des champions à Barcelone. Un score suffisant pour se hisser en quart de finale pour la deuxième année de suite grâce à l'écart de trois buts du match aller.

Nicolas Portner, le deuxième gardien du MHB a joué les trois-quarts de la rencontre.

"On commence très bien le match et puis Barcelone repasse devant. Pour nous ça se passe super mal à quinze minutes de la fin. Mais on a jamais paniqué. Cette équipe joue ensemble depuis deux ans et à l'extérieu nous sommes une immense bande de potes et sur le terrain ça compte" - Nicolas Portner