Handball : Nancy qualifié pour les demi-finales de Coupe de France pour la première fois de son histoire

Le Grand Nancy Métropole Handball n'est plus qu'à un match de Bercy et de la finale de la Coupe de France. En battant Saran (Proligue) en quart de finale 33-29, Nancy jouera une demi-finale face à un adversaire de Lidl Starligue.

Le Grand Nancy Métropole Handball verra les demi-finales de la Coupe de France pour la première fois de son histoire. En battant Saran, concurrent pour les playoffs en Proligue, sur le score de 33 à 29 . Une présence dans le dernier carré face à des places fortes du handball français puisque seuls restent en lice des équipes de l'élite, la Lidl Starligue.

Egalité à la pause

Un match débuté dans le coton par les Nancéiens. Trop tendres en défense, les joueurs de Stéphane Plantin étaient rapidement distancés (9-12, 19e). Le temps mort musclé de l'entraîneur nancéien relançait son équipe. Plus agressifs, les coéquipiers de Yann Ducreux revenaient à hauteur et prenaient même un court avantage (13-12, 24e). A la mi-temps, les deux équipes retournaient aux vestiaires à égalité (16-16).

Le Grand Nancy Métropole Handball débutait bien mieux sa deuxième mi-temps que la première avec un 4-1 en six minutes (20-17, 36e). Nancy déroulait offensivement et faisait céder Saran en prenant cinq buts d'écart à la 42e minute (24-19). Dans une rencontre qui montait en intensité, Saran faisait tout pour revenir, sans y parvenir (30-24, 51e). Nancy gérait son affaire et validait son billet pour les demi-finales.