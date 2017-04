Handball : Nantes / PSG en finale de la Coupe de la Ligue ce samedi à Reims

Le HBC Nantes affrontera Paris ce samedi (17h30) en finale de la Coupe de la Ligue de handball. Les Nantais ont décroché leur billet en s’imposant 34/25 face à Dunkerque. Les Parisiens ont eux éliminé Saint Raphael 32/31. Une finale à vivre en direct sur France Bleu Loire Océan dès 17h15.

Et de trois ! Troisième finale de la Coupe de la Ligue pour le HBC Nantes. Après Dunkerque (décembre 2012) et Toulouse (mars 2015), les handballeurs nantais défieront le PSG. En demi-finale, ils ont balayé Dunkerque 34/25. Plus appliqués, ils ont creusé l'écart en début de deuxième période en infligeant un 14/8 aux Nordistes. Du coup, l’entraîneur du H Thierry Anti en a profité pour donner du temps de jeu à Senjamin Buric et Romain Lagarde.

"Nous avons fait un très bon match. C'est une victoire méritée. Nous avons été solides. Nous avions besoin d'un match comme celui là. Tout le monde a aidé l'équipe. C'est important avec deux matchs en deux jours" Le capitaine nantais Rock Féliho

Un Cyril Dumoulin de gala avec 41% d'arrêts

Auteur d'un zéro pointé à Paris samedi dernier en 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions, le gardien nantais Cyril Dumoulin a pris sa revanche face à Dunkerque. Le Berjallien a écœuré les nordistes avec 17 arrêts. "J'étais un peu vexé après mon mauvais match à Paris. Là, j'ai montré que je valais mieux que ça" glisse le portier nantais.

Victoire face à Dunkerque !!!

Rdv demain pour le finale de la Coupe de la Ligue !!!!! #tousH #onlacherien #fousfurieux #finale pic.twitter.com/qANXY8zk2k — Cyril Dumoulin (@CyrilDumoulin) April 7, 2017

Troisième match en quinze jours pour le H face à Paris

Le HBC Nantes et le PSG ne se quittent plus. Après une double confrontation en Ligue des Champions qui s'est soldée par l'élimination du H samedi dernier dans la Capitale, les deux équipes se retrouvent en finale de la Coupe de la Ligue. "Nous ne sommes pas revanchards face à Paris. Ils sont plus forts que nous" glisse malicieusement Thierry Anti. "Jouer un titre, c'est rare dans une carrière. Paris est favori. A nous de les faire déjouer. Nous devons être plus agressifs que samedi dernier" prévient le demi-centre du H Nicolas Claire. Il y a deux ans, le HBC Nantes avait perdu en finale de la Coupe de France face à Paris 32/26.