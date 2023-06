Handball : Nantes remporte sa deuxième Coupe de France face à Montpellier

Devant 2.000 supporters nantais présents à l'Accor Arena de Paris ce samedi soir, le H a remporté la deuxième Coupe de France de son histoire, six ans après la première en 2017. Les Violets se sont imposés 39-33 face à Montpellier.

Le Handball Club de Nantes a fait la différence dans le dernier quart d’heure de la partie, grâce notamment au meilleur buteur du match, l’ailier nantais Valéro Rivera, avec 11 buts. Les Nantais soulèvent donc un deuxième trophée cette saison. Le H, battu en finale l'an passé par le PSG, a en effet glané en début de saison le Trophée des champions (contre le PSG).

Victoire méritée après des désillusions

"C'est un grand bonheur et aussi du soulagement, car on mérite de terminer par un titre cette saison où on a connu quelques désillusions. Mais cette équipe a des valeurs, n'a jamais lâché et je voulais qu'elle soit récompensée", a réagi l'entraîneur Grégory Cojean. Éliminés en barrages d'accès aux quarts de finale de la Ligue des champions par Plock aux tirs au but après avoir ramené le nul de Pologne à l'aller, ils ont été dans la course pour décrocher leur premier titre de champion de France jusqu'à l'avant-dernière journée. Un rêve évaporé le 2 juin, ainsi que la deuxième place qualificative pour la Ligue des champions, en s'inclinant ce jour-là à Paris (35-32).