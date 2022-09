Handball (Nationale 1F) victoire surprise de Bergerac chez un favori

C'est par une belle nouvelle et une belle surprise que nous débutons le déroulé de l'actualité sportive de nos clubs et sportifs périgourdins de ce dimanche 18 septembre 2022. La victoire à l'extérieur du Bergerac Handball, chez un favori, en Nationale Une Féminine. De quoi bien lancer une saison !

Handball, la belle réaction bergeracoise

Rochechouart/Saint Junien-Bergerac, 29-32 : Le Bergerac Périgord Pourpre Handball s'était incliné, samedi dernier, lors de l'ouverture de la saison de Nationale 1 Féminine, à domicile, dans son gymnase Louis Aragon, 30 à 25 face à la Roche sur Yon. Il y avait mieux pour débuter un championnat. Entre temps, le coach bergeracois arrivé à l'intersaison, jette l'éponge et démissionne. Du coup, le manager, Michel Cassier reprend les filles en main pour ce premier et délicat déplacement de la saison. Samedi 17 septembre 2022, Bergerac se déplace donc pour affronter Rochechouart Saint Junien, un club qui descend tout juste de Division 2 et qui a pour ambition de vite y retourner. Cette fois, les bergeracoises n'auront pas connu de trou d'air ou d'instants de déconcentration. Elles sont restées soudées jusqu'au bout, dans un match serré et indécis jusqu'à la fin. 13-12 à la mi-temps. Une belle victoire surprise à la clé, comme nous le confie Michel Cassier, manager du club. Résultats complets de la 2e Journée, Site FFHB. Bergerac est 5ème à 2pts du leader Mios Biganos et jouera samedi prochain à domicile face à Bordes.

Michel Cassier, manager du Bergerac Périgord Pourpre Handball réagit à la belle victoire chez un favori de Nationale 1 Copier

Rugby, N2, le CAP solide à la maison

CAP Rugby Périgueux au Stade Francis Rongiéras © Radio France - Harry Sagot

Périgueux-Tyrosse, 38-18 : Samedi 17 septembre 2022 c'est à 19h00 que ce match de la 2ème journée du championnat de Nationale 2 de rugby, a débuté. Premier match de la saison à domicile, pour des capistes qui s'étaient inclinés, en ouverture de saison, la semaine dernière 31 à 30 à Auch. Les capistes voulaient vite oublier cette courte défaite rageante. Comme la semaine dernière, ils vont dominer la 1ère mi-temps, en inscrivant 5 essais, 38 points au total. Et comme la semaine dernière, la deuxième mi-temps sera beaucoup plus poussive et surtout infructueuse, pas un point marqué et 15 encaissés avec 3 essais pour les landais. Bref, du bon, voir du très bon en première période et un Périgueux, très perfectible en deuxième mi-temps. Voici les réactions d'après match recueillies au micro France Bleu Périgord de Xavier Dalmont, celle de Djamel Ouchène, arrière et capitaine du CAP et du manager anglais, Richard Hill. Résultats complets et classements. Prochain match à Anglet.

Djamel Ouchène, arrière et capitaine du CAP Dordogne Rugby Copier

Richard Hill, manager du club de Périgueux rugby Copier

Rugby, Fédérale 1, Bergerac se fait peur

Bergerac vainqueur à domicile face à Gujan Mestras - Thibault Chauvin US Bergerac

Bergerac USB-Gujan Mestras, 21-17 : Ce dimanche 18 septembre 2022, vers 15h15, c'est le coup d'envoi pour la toute première prestation à domicile des bergeracois, devant leur public du Stade Gaston Simounet. Bergerac domine depuis le début de la rencontre, jusqu'à l'interception de Gujan Mestras qui file à l'essai, à la pause, l'avance de l'USB n'est que de 11 à 7. Au retour des vestiaires, Bergerac se met à la faute et va jouer à se faire peur, pour n'obtenir sa victoire que dans les arrêts de jeu par un essai. Score final, 21 à 17. La réaction mitigée de l'un des coach bergeracois, Rémi Escudier. Résultats complets et classement.

Rugby, Fédérale 2, Belvès s'impose à l'extérieur

Nègrepelisse 10-35 Belvès : Ce dimanche après midi les sangliers signent une belle et confortable victoire sur pelouse adverse. Deux victoires en deux matchs, tout va bien pour l'instant pour les hommes d'Olivier Laurent. Résultats complets et classement.

Rugby, Fédérale 3, l'USAN recevait Sarlat

USAN : Union Saint-Astier, Neuvic, équipe de Fédérale 3 de rugby - Club USAN Rugby

USAN-Sarlat, 22-38 : Samedi 17 septembre 2022, c'est en soirée que fut donné le coup d'envoi du tout premier match de la saison de Fédérale 3, dans une Poule 15 très périgourdine, puisque 7 clubs sur 10 sont issus de la Dordogne. L'Union Saint Astier Neuvic a bien débuté ce derby face à Sarlat, un des favoris du championnat, avec Figeac, prochain adversaire de l'USAN. Les locaux vont inscrire leur 22 points en 1ère mi-temps, profitant aussi de l'indiscipline sarladaise. Mais au retour des vestiaires, Sarlat fera parler sa puissance et sa supériorité et finit par s'imposer 38 à 22. "Nous avions prévu un feu d'artifice après la rencontre, mais c'est Sarlat qui a allumé les premières fusées en 2ème mi-temps" confie Charly Rotrou, co-président de l'USAN. Dimanche prochain, l'Union Saint Astier Neuvic jouera sur la pelouse de Figeac. Deux gros morceaux d'entrée !

Charly Rotrou, co-président de l'Union Saint Astier Neuvic parle du derby face à Sarlat Copier

Rugby, nos clubs périgourdins en Fédérale 3

Ce dimanche après-midi, Le Lardin Saint Lazare réussit ses débuts en Fédérale 3, le promu bat Le Bugue 25-13. Nontron 14-38 Figeac. Lalinde 16-16 Vergt. Les autres résultats et classements.

Football, N2, chaud derby pour Bergerac en Gironde

Bergerac vainqueur sur la pelouse du Stade Bordelais - Bergerac Périgord Football Club

Stade Bordelais-Bergerac, 1-2 : Samedi 17 septembre 2022, le Bergerac Périgord Football Club disputait son match de la 5ème journée du Groupe D de National 2 en terre girondine. Un derby face au Stade Bordelais qui n'est jamais facile à négocier. Le derby fut très chaud, surtout vers la fin, avec de nombreux cartons jaunes distribués, 4 au total à l'encontre de Bergerac et 1 pour le Stade Bordelais. Bergerac ouvre le score en 1ère mi-temps à la 26ème, le buteur c'est Hicham Mlaab. Bergerac double la mise à la 68ème grâce au but de Victor Elissalt. Le Stade Bordelais réduira le score à la 88ème minute. Il s'agit de la deuxième victoire de la saison pour les hommes d'Erwan Lannuzel. Résultats complets et classement, Site FFF. Prochain match, et ce sera le derby périgourdin, Bergerac recevra Trélissac le 30 septembre prochain. Entre temps, Bergerac aura joué son premier tour de la Coupe de France. Erwan Lannuzel, le coach bergeracois parle d'une phase d'apprentissage pour tous les clubs dans ce championnat.

Erwan Lannuzel le coach bergeracois réagit à sa victoire à l'extérieur Copier

Football, N2, Trélissac perd à Romorantin

Romorantin-Trélissac, 2-0 : Ce samedi 17 septembre 2022, le Trélissac FC jouait son cinquième match de la saison en championnat de National 2 et il s'incline pour la deuxième fois de la saison, battu 2 à 0 sur la pelouse de Romorantin, qui n'avait pas connu la joie du succès jusque-là. Buts inscrits en fin de chaque mi-temps. Résultats complets et classement, Site FFF.

Football, Régional 2 les ambitions de Sarlat

Sarlat recevait Saint Bruno en ouverture de saison de Régional 2 - Sarlat Marcillac Football Club

Sarlat-Saint Bruno, 1-2 : Samedi soir, le Sarlat Marcillac FC entamait sa nouvelle saison par un premier match à la maison, face à Saint Bruno. Les sarladais ont été surpris en fin de rencontre par un lobe inscrit par Saint Bruno, contre le court du jeu. Sarlat aurait mérité la victoire ou au minimum, le match nul et a du composer avec quelques absences. Lionel Grenier, le président du Sarlat Marcillac FC revient sur ce match et nous livre les ambitions de son club pour cette saison en Régional 2. Poule E. Les résultats complets, Site FFF.

Lionel Grenier président du Sarlat Marcillac FC livre ses ambitions en Régional 2 Copier

Football, les résultats en Ligue Nouvelle Aquitaine

Ouverture de la saison de football en Ligue Nouvelle Aquitaine, avec les tous premiers résultats des matchs disputés samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022.

Régional 1, Poule B : Mussidan/Saint Médard 1-7 Feytiat. Mérignac/Arlac-Boulazac. Cognac 0-1 Trélissac (B). Résultats complets et classement.

Régional 2, Poule D : Nontron/Saint Pardoux 0-2 Saint André Cubzac. Limens JSA Libourne. Résultats complets et classement site FFF.

Régional 2, Poule E : Sarlat 1-2 Saint Bruno. Bergerac (B) Mascaret. Pessac Bergerac La Catte. Résultats complets et classement site FFF.

Régional 3, Poule E : Trélissac (3) 2-0 Châteauneuf Neuvic. Chancelade/Marsac Brive. Résultats complets et classement site FFF.

Régional 3, Poule F : Thenon/Limeyrat/Fossemagne 0-3 Saint Yrieix. Périgord Centre FC 2-2 La Roche sur Rivières. Soyaux 0-1 Ribérac. Résultats complets et classement, site FFF.

Régional 3, Poule H : Montpon/Ménesplet Lormont. Résultats complets et classement site FFF.