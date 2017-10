Handball Nîmes : Rezar s'en va, Brasseleur signe

L'arrière droit Micke Brasseleur signe pour la saison prochaine, Quentin Dupuy, Yvan Gerard et Mohamed Sanad prolongent leur contrat. Quant au gardien Aljiosa Rezar, il vient de quitter le club, direction le Danemark.

Il y a du mouvement du côté des handballeurs nîmois ! La première recrue de la prochaine saison est déjà connue : l'arrière droit d'Ivry, Micke Brasseleur signe pour jouer l'année prochaine à l'USAM Nîmes Gard un contrat de 3 ans. Brasseleur, environ 100 kg pour près de 2 m, 25 ans, est un shooter longue distance que le club présente comme une recrue "très importante".

L'arrière gauche Quentin Dupuy, formé à l'USAM Nîmes Gard, l'ailier gauche Yvan Gerard et l'ailier droit Mohamed Sanad, prolongent leurs contrats.

Quant au gardien slovène Aljiosa Rezar, lui, quitte le club direction le Danemark, après un an et demi passé dans le Gard. Selon le club, Rezar ne "répondait plus depuis quelques temps à un investissement maximum pour être performant en Lidl Starligue". Rezar se montrait moins investi depuis plusieurs mois et estimait ne pas jouer assez.