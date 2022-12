Handball : Norvège, Allemagne, Hongrie pour l'ESBF en Phase de Groupes de l'European League 2023

Après l'Espagne (Bera Bera à San Sebastian), le 11 décembre 2022 : Hongrie, Allemagne et Hongrie pour les handballeuses de Besançon (ESBF) en European League

Quatre jours après sa belle qualification en Espagne : l'ESBF est fixée sur ses prochains adversaires en European League cette saison, comme les 15 autres équipes encore en course. Le tirage au sort de la Phase de Groupes s'est déroulé ce jeudi au siège de l' EHF , à Vienne (Autriche).

Et pour leurs 6 matchs en Aller-Retour programmés du 7 janvier au 19 février 2023, les handballeuses bisontines ont hérité d'une poule très relevée - a priori - mais dans laquelle "on va tout faire pour bien figurer", réagit le coach Sébastien Mizoule...

ⓘ Publicité

Les mêmes pays que la saison dernière pour l'ESBF... 1/4 de finaliste de l'European League 2022

Dans le Groupe A, ses joueuses seront donc opposées à Molde , actuel 2e du championnat norvégien (6 victoires / 3 défaites) : celui des championnes du monde et d'Europe en titre, où évolue également Sola... qui avait battu par deux fois les Bisontines la saison dernière , déjà, en Phase de Groupes de la compétition.

L' ESBF défiera aussi le Borussia Dortmund , co-leader de la Bundesliga allemande (6 victoires / 1 défaite) avec Thüringer et... Bietigheim, vainqueur de l'European League 2022 et tombeur des Bisontines en 1/4 de finale au printemps dernier. Le Borussia Dortmund, déjà affronté par le club bisontin en 2000 avec... deux défaites à la clé des Franc-Comtoises, en 1/4 de finale de l'EHF Cup.

Et le 3e adversaire s'appelle Siófok : sacré dans cette même European League en 2019 et finaliste 2021 (contre Nantes). L'ex équipe hongroise de Camille Aoustin (2017-2021), l'actuelle ailière gauche de l'ESBF, est pour l'instant seulement 7e de son championnat... qui reste, cependant, le meilleur d'Europe du handball féminin !

Au soir de la trêve de Noël, ce samedi 17 décembre, en championnat de France : Alizée Frécon-Demouge et ses copines pointeront à une anonyme et inhabituelle 10e* place de la D1/LBE (2 victoires / 1 nul / 5 défaites). Malgré tout, les Bisontines sont reboostées par leur dernier succès en date : cette belle et hargneuse qualification européenne, chez les Basques de Bera Bera ! La reprise de la compétition est programmée dès le 4 janvier prochain, en championnat (10e journée), contre Celles-sur-Belle.

* initialement programmé lors de la 9e journée de D1, ce samedi 17 décembre : le match Bourg-de-Péage - ESBF ne se jouera jamais... à cause du récent dépôt de bilan du club drômois.