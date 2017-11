Handball : "dans le jeu, nous n'avons plus l'esprit de groupe que nous avions avant" le gardien du H Arnaud Siffert

Le HBC Nantes n'avance plus en championnat. Les Nantais ont concédé ce mercredi à Ivry leur quatrième défaite de la saison en s'inclinant 30/29. Au classement, ils reculent à la septième place à six points du podium.

La HBC Nantes va de désillusion en désillusion en championnat. Après un revers face à Chambéry jeudi dernier, les Nantais ont cette fois-ci perdu sur le parquet d'Ivry 30/29. C'est leur quatrième revers en huit journées de championnat. Les hommes de Thierry Anti ont pourtant compté quatre buts d'avance en première période (15/11). Problème, ils ont ensuite connu un passage à vide entre la 26e et 34e minute en concédant un cinglant 7/2. Malmenés, les Nantais ont gâché en fin de match une dernière munition pour accrocher le nul.

C'est une période compliquée. On a ce qu'on mérite. Dans le jeu, nous n'avons plus l'esprit de groupe que nous avions avant. A un certain moment, il faut régler les problèmes" le gardien du H Arnaud Siffert