Handball : "On ne mesure pas encore", l'émotion des féminines de Tardets, promues en Nationale 1

Le match n'était pas terminé que déjà, l'émotion commençait à se faire se ressentir. "On a commencé à se dire que ça sentait bon à trois, quatre minutes de la sirène raconte Alexia Errecart, gardienne et capitaine du Zibero Sport Tardets. On a commencé à sentir l'émotion, d'autant plus que nous étions quelques-unes sur le banc à ce moment-là, à avoir partagé pas mal de choses ces dernières années."

"On ne mesure pas"

Sur le terrain, les Souletines ont dominé Ossau 25-19 en s'appuyant notamment sur leur défense. Mais en dehors du résultat, l'essentiel est ailleurs. "On ne mesure pas trop encore ce qu'on a fait, réagit Alexia. Mais c'est sûr que c'est énorme. Après, on n'oublie pas qu'il y a cinq ans, on était encore en "pré-nat'" et que l'an dernier, malgré une bonne saison, on avait loupé de peu la montée." Une performance d'autant plus retentissante que la montée "n'était pas du tout dans un objectif, on était reparties avec un groupe complètement remanié, en construction."

Dans le vestiaire après le match, pas besoin de grands discours. "On s'est remercié tout simplement pour la saison passée parce que ça a été une saison riche en émotions. Et puis et puis on a eu un petit mot pour les filles qui ont raccroché le maillot" révèle Alexia Errecart. Avant de célébrer comme il se doit cette montée, avec tout le club et les supporters : "on se dit, "d'abord les vacances", parce qu'on sait très bien que l'année prochaine, ça ne va pas être de la tarte. Pour l'instant, on va savourer cette accession."