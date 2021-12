Handball : petit poucet du Final 4 de la Coupe de la ligue, Chambéry peut-il créer la surprise ?

C'est l'équipe la moins titrée, la moins expérimentée et donc forcément la moins attendue ce week-end aux Arènes de Metz, qui accueille le Final 4 de la Coupe de la ligue. Qualifié aux côtés de Paris, Nantes, et Montpellier, trois équipes qui ont glané neuf des dix derniers trophées dans la compétition, le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball espère créer la surprise. La tâche s'annonce rude dès la demi-finale samedi face aux parisiens triples vainqueurs en titre (16h). L'autre demi-finale oppose Nantes à Montpellier (18h30).

19 ans après ?

Pour espérer ramener le trophée en Savoie, 19 ans après l'unique Coupe de la ligue remportée par Chambéry en 2002, le CSMBH va donc devoir déjouer les pronostics. Cinquièmes du championnat de Starligue à la trêve, les Savoyards ont montré cette saison qu'ils étaient capables de fulgurances mais Paris et son effectif de stars est toujours aussi dominateur et impressionnant, invaincu sur la scène nationale.

"Un Final 4 c'est vivre ou mourir, tout est possible". Nikola Portner

"J'en ai joué pas mal des Final 4" se souvient le gardien suisse de Chambéry Nikola Portner, "parfois c'est le petit poucet qui se retrouve en finale ou même qui remporte le titre. Tout se joue sur un match, c'est vivre ou mourir, pour moi tout est possible même si on est certainement pas les favoris sur le papier, loin de là".

Si Chambéry va attaquer la compétition par sa face nord, l'équipe emmenée par Erick Mathé est aussi l'une de celles qui ont le mieux résisté face à Paris ces dernières saison. "C'est vrai qu'on les a souvent gêné" confirme le capitaine savoyard Pierre Paturel, "on est parfois capables de faire des défenses absolument fantastiques et ne pas prendre de buts pendant dix minutes, c'est ce qu'il faudra faire, aucune retenue à avoir sur ce match".

Pour Alexandre Tritta, ce duel face à Paris, même déséquilibré, se jouera avant tout dans les têtes, "c'est certain que si on y va dans l'état d'esprit de se prendre une doudoune et être en vacances samedi soir, on sera en vacances samedi soir" lance l'arrière chambérien.

Pour ce choc face à Paris, Chambéry sera encore privé de son ailier droit Benjamin Richert, qui souffre toujours d'une cheville. De son côté, Paris devra faire sans son capitaine Luka Karabatic, en délicatesse avec une cuisse. Les Savoyards pourront compter sur le soutien de quelques dizaines de supporters qui feront le déplacement.

Cette demi-finale de la Coupe de la ligue, dont le coup d'envoi sera donné à 16h samedi aux Arènes de Metz, est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays de Savoie.

Le programme du Final 4

Samedi 18 décembre

Paris-Chambéry / 16h

Montpellier-Nantes / 18h30

Dimanche 19 décembre