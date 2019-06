Handball : le Billère Handball tient son effectif pour la ProLigue

Billère, France

« Le plus dur commence » disait, à peine en plaisantant, l'entraîneur du Billère Handball Dragan Mihailovic le soir du dernier match à domicile face à Gonfreville, alors que ses joueurs fêtaient encore leur titre de champion de Nationale 1. Le technicien franco-serbe en est à sa cinquième montée – et son 3e titre – et sait que la marche est haute entre la Nationale et la ProLigue. En pleine réflexion, le club doit reconstruire une bonne partie de son effectif en vue de l'objectif maintien.

Le président du Billère Handball Christian Laffitte fait le bilan de la saison dans Stade Bleu Béarn Copier

Digérer la remontée

Les partenaires du BHB n'ont pas lâché le club malgré une saison passée en Nationale 1, et les subventions venant de la région et de la ville devraient croître pour accompagner le retour en ProLigue. Reste que Billère a dû recruter malin pour tenter de doubler chaque poste, avant la reprise des entraînements fin juillet, et la préparation à la deuxième division.

Ils arrivent

Antoine Gros - 24 ans, 1m94 / 96 kg, demi-centre ou arrière gauche, jouait à Grenoble ;

Eduardo Reig-Guillen - 31 ans, Espagnol, 1m82 / 64 kg, ailier gauche, jouait à Dijon, meilleur buteur de ProLigue en 2016 ;

; Lucas Lefebvre - 26 ans, 1m84 / 87 kg, ailier droit ou arrière droit, jouait à Strasbourg ;

Bryan Doisel - 21 ans, 1m78 / 82 kg, ailier gauche, jouait à Aix-en-Provence ;

Artsem Padasinau - 30 ans, Biélorusse, 1m91, gardien, jouait à l'Energa MKS Kalisz (D1 Polonaise) ;

Andrei Yashchanka - 27 ans, Biélorusse, 1m94 / 85 kg, arrière droit, jouait au Meshkov Brest ( D1 Biélorusse et Ligue des Champions ) ;

) ; Corentin Boé - 27 ans, 1m82 / 85 kg, demi-centre, jouait à Vernon ;

David Jimenez - 30 ans, Espagnol, 1m88 / 94 kg, arrière droit, jouait à Puente Genil (D1 Espagnole) ;

Joris Labro - 22 ans, 1m96, gardien, jouait à Toulouse ;

Admir Pelidija - 24 ans, Monténégrin, 1m95 / 110 kg, pivot, jouait à Alcobendas (D1 Espagnole).

Ils restent

Jérémy Vergely - 36 ans, 1m98 / 110 kg, pivot ;

Valentin Doudeau - 27 ans, 1m78 / 84 kg, demi-centre ;

Peter Robert - 21 ans, 1m83 / 70 kg, ailier droit issu du centre de formation ;

Nathan Théodolin - 22 ans, 1m96 / 92 kg, pivot issu du centre de formation ;

Louis Tournellec - 18 ans, 1m87 / 73 kg, arrière droit promu du centre de formation.

Ils s'en vont