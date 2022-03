Handball : pourquoi l'Alsace forme les meilleurs gardiens français ?

Thierry Omeyer et Cléopâtre Darleux font des émules. C’est une constante depuis plus de 20 ans, le pôle espoirs de Strasbourg forme un nombre incroyable de gardiens de but de hand professionnels, qui se succèdent en équipe de France jeunes et seniors. Tentative d'explications.

Sur les murs du gymnase du Creps, où s’entraînent les jeunes, sont affichés des posters géants des handballeurs formés à Strasbourg et qui comptent au moins trois sélections en équipe de France A. "C'est notre hall of fame", sourit Philippe Schlatter responsable du Pôle espoirs de hand strasbourgeois.

Parmi eux, il y a beaucoup de gardiens : Cléopâtre Darleux, Julien Meyer, Vincent Gérard et évidemment la légende Thierry Omeyer qui inspire encore les générations actuelles.

Omeyer, l'exemple à suivre

Timothé Riss, originaire de Bischwiller, joue déjà en équipe de France des moins de 17 ans : "Je regarde des vidéos de lui et j'ai lu son livre qui m'a bien inspiré. Je trouve quelques similitudes entre lui et moi. C'est plaisant de voir la tête du joueur dégoûté après avoir loupé son tir. Je ne m'attendais pas à déjà être sélectionné en équipe de France. Mon objectif, c'est de jouer au plus haut niveau possible, en équipe de France A et en Ligue des Champions".

Timothé Riss n'est pas le seul jeune à s'identifier à Thierry Omeyer, le Cernéen élu meilleur gardien de tous les temps. D'autres Alsaciens ont déjà poussé les portes récemment des équipes de France A (Roxanne Frank) ou jeunes (Mélanie Halter, 19 ans, a déjà brillé en Ligue des champions avec Metz, Andreas Hofmann, parti à Nantes ou encore le Sélestadien Clément Franck, le fils d'un autre gardien Francis Franck).

Un vivier important et un formateur doué

Comment expliquer cette incroyable filière de gardiens alsaciens ? L'Alsace est une terre de handball et il y a toujours eu un vivier important de licenciés dans la région (plus de 11.000 actuellement). Et puis il y a un formateur hors pair qui a fait ses preuves.

Jean-Luc Kieffer, l’actuel entraîneur des gardiens de l’équipe de France A, s'occupe des gardiens depuis plus de 20 ans au Pôle espoirs de Strasbourg. Le père de Valentin (également gardien pro à Dunkerque) a été un pionnier pour développer l'entraînement spécifique des gardiens.

"Il y a 20 - 30 ans, on mettait aux buts le joueur qui était grand et ne savait pas bien tirer, raconte Jean-Luc Kieffer. Aujourd'hui, le gardien est un sportif complet, souple, qui a beaucoup de coordination des bras et des jambes, du charisme aussi car psychologiquement c'est un poste difficile. Moi je leur donne la boîte à outils et après quand on les voit à la télé, on se dit qu'il y en a quand même beaucoup. À un moment, j'avais huit ou neuf gardiens qui jouaient tout le temps en D1 ou D2. L'Alsace peut être fière de former ces joueurs d'exception".

Un poste qui convient à la mentalité alsacienne ?

Philippe Schlatter, le responsable du Pôle espoirs de Strasbourg, avance un autre argument pour expliquer la success story des gardiens alsaciens. Ce poste exigerait des qualités qui correspondent bien aux Alsaciens.

"La mentalité alsacienne convient au poste de gardien, car c'est un poste différent des autres joueurs, argumente-t-il. Vous êtes assez seul, vous avez votre maison (NDLR la zone du gardien), elle n'appartient qu'à vous. Vous avez le droit d'utiliser vos pieds et vos mains pour arrêter les ballons. C'est un poste un peu égoïste où on peut briller et où on peut peser pour le résultat final".