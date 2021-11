Handball : première européenne pour Chambray face aux norvégiennes de Molde

C'est une journée historique pour le Chambray Touraine Handball. Les joueuses chambraisiennes actuellement 5ème du championnat de France, vont jouer pour la première fois un match de coupe d'Europe. Pour cette première le CTHB affronte le club norvégien de Molde. Une confrontation aller-retour qui permettra d'accéder ou non aux phases de poules de la petite coupe d'Europe.

Le jeu norvégien, c'est ce qui se fait de mieux au monde

Des chambraisiennes en confiance puisqu'elles restent sur une série de six matchs sans défaites. Une rencontre très attendue par l'entraîneur du CTHB Jérôme Delarue. " C'est le premier match de l'histoire du club mais aussi mon premier match au niveau européen. Forcément il y a beaucoup d'envie, de désir par rapport à cette compétition, on ne veut pas juste la découvrir on veut y participer réellement. La vraie différence c'est de découvrir une nouvelle culture et c'est ce qui est intéressant pour le club. Le jeu norvégien c'est ce qui se fait de mieux au monde avec le handball français donc ça risque d'être une très belle rencontre.

Après deux ans au club, l'entraîneur du CTHB Jérôme Delarue joue son tout premier match de coupe d'Europe. © Radio France - Jean Rinaud

La carte de l'expérience avec Alexandra Lacrabère

Des chambraisiennes qui pourront compter sur l'expérience de leur nouvelle gardienne internationale norvégienne Rikke Grandlund, mais surtout l'arrière droite tricolore Alexandra Lacrabère. La joueuse de 34 ans arrivée cet été en provenance du CJF Fleury Loiret espère pouvoir apporter son expérience au niveau européen. " je vais apporter ma hargne de gagner et ma concentration, après il va falloir aborder ce match comme les autres sans se mettre de pression. Il va falloir retrouver notre jeu, c'est-à-dire défendre fort et courir, ce qu'on a un peu perdu ces derniers temps. C'est un match aller-retour il ne faut pas l'oublier donc on va jouer 120 minutes à fond et après on regardera le score".

Alexandra Lacrabère espère faire parler son expérience pour aider les joueuses chambraisiennes en coupe d'Europe. © Radio France - Jean Rinaud

Chambray, contre les Norvégiennes de Molde c'est donc cette après midi à 17h au gymnase Fontaine Blanche à Chambray-les-Tours.