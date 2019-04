Handball - Pro Ligue : Saint-Marcel Vernon joue sa survie

Vernon, France

Saint-Marcel Vernon joue sa survie en Pro Ligue de Handball ! Plus que deux matchs avant la fin du championnat. Pour l'heure, les eurois sont avant derniers et donc relégables. Lors de la dernière journée, ils recevront Sélestat. Avant cela, une défaite à Strasbourg, ce vendredi soir (20h30), pourrait condamner le SMV, en fonction des résultats de Nice et de Grenoble.

Pour autant, une descente ne mettrait pas le club en péril, selon Benjamin Pavoni, l'entraîneur.

Il faut donc absolument gagner et doubler les concurrents d'ici les deux ultimes journées. Benjamin Pavoni, l'entraîneur du SMV, répond à Bertrand Queneutte.