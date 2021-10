Handball : procédure disciplinaire demandée contre le président du HBC Nantes, accusé de propos homophobes

Dans un communiqué publié ce lundi, la Fédération française de handball demande l'ouverture d'une procédure disciplinaire visant Gaël Pelletier, le président du HBC Nantes. Deux arbitres l'accusent d'avoir proféré des propos homophobes à leur encontre lors du match de championnat contre Limoges, vendredi dernier, qui s'est soldé par la défaite des Violets (27-29).

"Dans leurs rapports, clairs et circonstanciés, les arbitres de cette rencontre et le délégué du match signalent que le président du HBC Nantes, Gaël Pelletier, a tenu des propos injurieux mais également homophobes envers les arbitres. Ces propos ont été suivis de menaces physiques et de la volonté d'en découdre, écrit la Fédération. Dès ce dimanche, le bureau directeur de la Fédération Française de Handball a été consulté par Philippe Bana, son président, afin qu'il lui soit donné mandat pour solliciter l'ouverture immédiate d'une procédure disciplinaire auprès de la Ligue nationale de handball."

Gaël Pelletier dément

Lors d'une conférence de presse dimanche, le président du HBC Nantes a reconnu "des propos insultants" envers les arbitres de la rencontre, mais il a assuré qu'il ne s'agissait "en aucun cas" de propos homophobes. "Le sujet est grave, l’homophobie n’a pas sa place au sein du HBC Nantes, dans le sport ou dans la société, a déclaré Gaël Pelletier. Je suis profondément meurtri par les accusations faites à mon encontre, meurtri par la réalité de ma vie personnelle."

"Je suis insatisfait de leur prestation, je m’étais promis de leur en faire part même si nous avions gagné. Le niveau (d’arbitrage NDLR) ne suit pas depuis quelques matches. Je voulais leur dire qu’ils doivent assumer leurs responsabilités, a souligné le président du H. On m’a empêché d’aller les voir, on m’a repoussé, ça a joué des coudes, j’ai essayé de leur parler. Il a pu y avoir quelques noms d’oiseaux qui n’étaient pas appropriés et que je regrette d’avoir dit mais en aucun cas des propos homophobes."

Dimanche, Gaël Pelletier a expliqué qu'il se réservait le droit de porter plainte pour diffamation. De son côté, la FFHB s'est dite "attentive à d'éventuelles mesures conservatoires qui pourraient être prononcées à l'encontre du président du HBC Nantes visant à le suspendre de toutes fonctions dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire". C'est désormais à la commission de discipline de la Ligue nationale de handball de décider.