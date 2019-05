Handball-Proligue :adieu le Final Four pour le Grand Nancy Métropole Handball qui s'incline face à Massy (25-30)

Le Grand Métropole Handball battu ce samedi soir par Massy (24-30) ne disputera pas le Final Four. Plombés par un début de match manqué, les Nancéiens n'ont jamais pu revenir à la hauteur de leur adversaire. Une défaite qui ne doit pas faire oublier la superbe saison réalisée par le club en proligue

Nancy, France

Le Grand Nancy Métropole Handball est tombé sur plus fort ce samedi soir. Massy est venu s'imposer (25-30) au Parc des Sports et jouera le Final Four de proligue. Le retard à l'allumage du début de match aura coûté cher aux Nancéiens qui ont couru après leur adversaire pendant toute la rencontre. Clap de fin pour le GNMHB qui a effectué la meilleure saison de son histoire en proligue.

Le match

Battu au match aller (19-20) , le GNMHB se devait de mettre la pression sur son adversaire pour espérer inverser la tendance. Un vœu pieux, puisque ce sont les banlieusards parisiens qui mettent sous l’éteignoir en début de match les joueurs de Stéphane Plantin (1-3, 2-5, 3-7). Massy, adroit et supérieur physiquement fait la course en tête lors du premier acte, malgré la bonne volonté nancéienne (14-17).

Massy était trop fort pour le GNMHB © Radio France - Denis TRASFI

En seconde période, le Grand Nancy Métropole Handball tente de recoller au score sous l'impulsion de Steven Bois (5/7) et les arrêts du portier nancéien, Ivezic. Trop peu pour inquiéter Massy qui garde ses distances (18-14, 16-20, 19-22). Maladroit et emprunté, le GNMHB subit les foudres de son adversaire en fin de match et s’incline logiquement (25-30).

Changement d'ère

Une défaite qui met fin à la saison du GNMHB et au départ du coach Stéphane Plantin et de son adjoint Jacek Jedrzejewski, les deux hommes ont posé les bases d'un nouveau projet qui appartient désormais au nouvel entraîneur, Benjamin Braux.