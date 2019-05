Handball - Proligue : "ce n'est que du bonus" pour le LH87 de Romain Ternel en barrage aller face à Dijon

Limoges, France

Le Limoges Handball 87 vît déjà une belle saison mais le club qui monte en Limousin aimerait la terminer en apothéose. Cela passe par un bon résultat ce mercredi soir (19h) en barrage aller de Proligue à domicile face à Dijon. Un match à aborder sans pression selon le demi-centre Romain Ternel. Interview.

Ce match de barrage face à Dijon, peut-on dire que c'est le genre de rencontre que n'importe quel compétiteur a envie de jouer ?

Oui mais c'est surtout l'objectif ultime de la saison. C'est pour ça qu'on a travaillé toute l'année. On avait en tête de faire les playoffs. Maintenant on y ai. Le reste, ce n'est que du bonus. Il faut le prendre comme ça. Comme une belle récompense. Il faut tout faire pour aller le plus loin possible. Je pense que la pression va s'évacuer un petit peu et j'espère qu'on pourra montrer notre vrai visage sur 60 minutes. Ce qui a pu nous poser des problèmes tout au long de la saison, c'était notre irrégularité notamment dans les moments où il y avait de la pression. Là, on n'en a pas. On a déjà réussi notre saison.

L'idée, c'est d'essayer de jouer plus libéré ?

Oui, c'est ça. Jouer plus libéré pour essayer de tout faire pour y aller (au final four). Je pense que lors des deux matches, l'aspect psychologique sera important. Eux sont plus habitués que nous mais on est frais et ambitieux. Le 1er match va être très important. On a vu qu'il y avait du monde vendredi dernier (face à Saran). Ça va encore être plein mercredi. Il faudra que ce soit le feu !

Dijon ne réussit pas vraiment au LH ces dernières saisons. Que faut-il faire de plus ou différemment pour les battre ?

Pour moi, c'est l'équipe qui joue le mieux au handball. Elle n'a pas de très très grosses individualités mais ensemble, ils sont très costauds. Il faudra surtout essayer de les faire déjouer, d'abord offensivement. Ce sera l'une des clés du match. Opposer une grosse défense et essayer de monter les ballons pour se rendre la vie un peu plus facile en attaque.

Le regard du coach Nenad Stanic :"J'ai l’impression qu'on a vite basculé sur le mode playoffs. Dijon est favori. Ils ont terminé 3e et nous 6e. C'est une équipe face à laquelle on a un bilan statistique négatif. Mais les playoffs, c'est une compétition à part. Tout est possible. Il y a de la fatigue et de l'enjeu. Le fait de ne pas être favori peut-être un plus pour nous. Dijon trouve souvent les solutions pour accéder au but. Nous avons aussi nos qualités. On a récupéré des blessés. On va voir. On a déjà rempli l'objectif d'aller en playoffs. Mais toute l'équipe veut aller le plus loin possible. Il y a deux matches pour aller au final four."