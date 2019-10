Handball Proligue : Les Septors de Saran veulent rectifier le tir face à Billère

Saran, France

La dernière défaite à Besançon (30-29), promu en Proligue a fait mal aux têtes saranaises. Malgré un bon match de leurs 2 gardiens (Sierra et Kieffer), les Septors ont mis un genou à terre en Franche-Comté et autant comptablement que dans le contenu c'est une contre performance.

Difficultés de réglage?

Est-ce lié à des "réglages" de début de saison? Le coach Fabien Courtial ne veut pas tirer de conclusions trop hâtives mais pointe quand même du doigt "peut-être un manque d'agressivité collective, de combativité". L'entraîneur espère donc trouver rapidement une "identité" à cette équipe. Car beaucoup l'ont vu, l'ont dit, il y a du potentiel chez ses Septors, il faut maintenant qu'il s'exprime pleinement.

Début de saison décevant

Toujours est-il qu'en attendant, cela fait 2 défaites en 3 matchs (Pontault-Combault et Besançon) pour une seule victoire (Dijon), plus une élimination en coupe de la Ligue (Cherbourg). "Oui le début de saison n'est pas bon" ne peut que reconnaître Fabien Courtial. Son ailier Mathieu Drouhin lui s'interroge "le match à domicile face à Dijon était intéressant, mais à Besançon on fait beaucoup trop d'erreurs, ce n'est pas possible, il faut qu'à chaque match on arrive à produire un minimum". Et les 2 hommes sont d'accord, pas d'excuse à chercher ce vendredi, le seul objectif c'est la victoire. Face à Billère, dernier du classement, Saran vise en effet un succès, aussi pour commencer à remonter un peu au classement.

Le classement de la Proligue, avant le match de ce vendredi face à Billère, Saran est 13ème - LNH

Les interviews d'avant-match

Match ce vendredi à partir de 20H30 à la salle Jacques Mazzuca de Saran.