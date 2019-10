Handball Proligue : Un nouveau promu envoie Saran au fond du trou

Saran, France

Dès le début de match, cela sentait la soirée compliquée. Menés 5-1 après 8 minutes 30 de jeu, il fallu que le coach Fabien Courtial pose un temps mort salvateur pour que son équipe se mette dans le rythme. Et même petit à petit, Saran a creusé un petit écart pour mener 15-12 à la pause.

Mais le retour des vestiaires, comme l'entame, a été moyen et Billère a recollé à la marque en 5 minutes (15-15, 35è). Encore une fois la machine à réaction saranaise s'est déclenchée avec un peu de retard, mais au bout de 17 minutes en 2ème mi-temps, un nouveau petit trou se faisait (22-18) en faveur des locaux.

"Seuls les anciens ont un peu surnagé" analyse Fabien Courtial. Mathieu Drouhin finit avec 7 buts, 3 pour Rodriguez qui jouait avec un tendon inflammé © Radio France - Johan Gand

Et puis comme face à Besançon, Saran, à force d'échecs, a fini par remettre l'adversaire du soir dans la partie. Il a fallu 8 minutes à Billère pour revenir à égalité (22-22, 35è). Et là, peut-être le spectre de la défaite en Franche-Comté qui est venu hanter les esprits des Septors, mais irrémédiablement on a senti ce match qui leur filait entre les doigts. Il y a bien eu un petit espoir d'accrocher au moins un nul, même pas et c'est dans la dernière minute que Billère reprend la tête, avant une dernière interception fatale.

Grosse déception pour les jeunes Preciado et Taufond à la fin du match © Radio France - Johan Gand

Le classement de la Proligue

Bien loin de ses ambitions, Saran pointe en dernière position du classement après 4 journées - Ligue Nationale de Handball

Les réactions d'après-match