Handball-proligue : une défaite contre Cesson-Rennes mais des satisfactions pour le Grand Nancy Handball

Le Grand Nancy Métropole Handball (GNMHB) n’est pas passé loin vendredi au Parc-des-Sports de Vandoeuvre d’un bon résultat contre le favori de proligue, Cesson-Rennes. Défait d’un but, 24-25, les Nancéiens ont livré une nouvelle prestation solide. Toujours dans le match, le GNMHB est tombé sur un dernier rempart breton qui a sauvé les siens du match nul dans les toutes dernières secondes de la rencontre après une tentative de Matéo Rodin.

Une prestation solide

Même s’il y a défaite, le GNMHB peut être satisfait de sa prestation collective malgré une infirmerie pleine. Mathias Soltane et Marc Leyvigne sur le flanc ont été rejoints avant la venue de Cesson par Danijel Vukicevic, Aboubakar Fofana et Steeven Bois. Un manque de force vive qui a plombé dans les moments clés la formation de Benjamin Braux, trahie notamment par un passage à vide fatal en seconde période.

Le classement du GNMHB en proligue

Solide défensivement et de plus en plus cohérent dans son jeu offensif, le GNMHB avance méthodiquement. Des satisfactions qu’il faudra valider et affirmer lors du prochain déplacement à Cherbourg, le troisième de proligue et invaincu chez lui.