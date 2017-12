Nantes, France

Il y a eu Barcelone en Ligue des Champions (victoire 29-25), puis le PSG en championnat (nul 27-27). Ce jeudi soir, le H affronte le PSG en Coupe de la Ligue. "On ne peut pas dire que ce soit notre objectif principal, reconnait Thierry Anti, l'entraineur. Mais on va jouer pour aller à Metz." En cas de victoire, les nantais seraient qualifiés pour le final 4, les demi-finales et la finale, qui se joueront en Lorraine en mars.

Gagner un trophée, c'est toujours important. Donc je le dis bien, on ne va pas le brader, ce match" - Thierry Anti

Il y a quelques années, les coupes étaient, pour le H, une chance de trophée. "Là, aujourd'hui, notre souci, ça reste le championnat, rappelle l'entraîneur. C'est notre priorité, et dans un calendrier ultra-chargé, rajouter un week-end à deux matchs, c'est pas le plus simple. Mais notre choix, c'est d'aller à Metz. pour gagner la Coupe de la Ligue."

Les Nantais iront donc au stade Pierre de Coubertin avec des ambitions, mais sans Olivier Nyokas, blessé au genou, et Rudolf Faluvegi, qui ressent une gène à l'épaule. En face, les frères Karabatic seront les grands absents.