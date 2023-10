Handball : "Quand Montpellier vous contacte, c'est difficile de ne pas écouter" confie Erick Mathé

Il ne cherche pas à partir, mais il y a des propositions qui ne se refusent pas. Alors que les handballeurs de la Team Chambé affrontent Créteil ce vendredi soir au Phare pour la 5ème journée du championnat de Starligue, l'entraîneur Erick Mathé a confirmé que le club de Montpellier essayait bien de le recruter pour succéder à Patrice Canayer la saison prochaine.

"C'est la vie de tous les sportifs de haut-niveau"

"Les contacts sont avérés entre moi et Montpellier et les clubs sont en discussions pour négocier", explique celui qui est aussi entraîneur adjoint de l'Équipe de France de handball. "Je suis bien à Chambéry, je ne cherche pas à partir de Chambéry, mais quand un club comme Montpellier vous contacte, c'est difficile de ne pas écouter."

Une tentative de débauchage du MHB qui selon Erick Mathé n'a pas l'air de perturber le collectif, déjà éprouvé par les blessures de sept joueurs en ce début de saison. "C'est la vie de tous les sportifs de haut-niveau, entraîneur compris. On ne s'inquiète pas quand un joueur signe ailleurs, c'est la même chose pour un entraîneur, d'autant que pour le moment il s'agit de discussions et que rien n'est fait. En tout cas, ça ne perturbe pas mon travail quotidien, j'ai l'impression d'être le même", confie le coach des Jaunes et Noirs, qui avant d'arriver en Savoie en 2018 était l'entraîneur adjoint de Patrice Canayer à Montpellier.

Ce mercredi, le président du Chambéry Savoie Handball nous a expliqué que le "dossier" devrait être régler d'ici fin octobre, mais que pour l'instant les deux clubs n'avaient pas trouvé d'accord pour le transfert d'Erick Mathé, encore sous contrat avec la Team Chambé jusqu'en 2027.