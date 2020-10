Handball : quatre cas de coronavirus à Chambéry, le club demande le report de son match prévu dimanche

Le coronavirus continue de perturber la saison de handball. Pour le première fois, des cas positifs ont été détecté au sein de l'effectif chambérien. Quatre joueurs sont contaminés et placés à l'isolement durant une semaine.

Le club n'a pas assez de joueurs professionnels

Le club a donc demandé la Ligue Nationale de Handball de reporter le match prévu dimanche à Créteil, en Liddl Star Ligue. Selon le réglement, il est possible de demander un report "si, à midi au plus tard avant la rencontre, et en raison d’inaptitudes liées à la Covid-19, le club n’est pas en capacité de présenter l’effectif compétitif suivant : 12 joueurs professionnels dont 1 gardien de but et un entraineur (principal ou adjoint)."

Suite au dépistage, la Team Chambé ne peut présenter que 10 joueurs professionnels pour cette rencontre. Tout le groupe sera retesté la semaine prochaine.