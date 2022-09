Handball : Quelles prétentions pour la JSC cette saison en Proligue?

Nous y sommes! Après un mois et demi de préparation, les Mauves de la JS Cherbourg Manche Handball entament ce vendredi soir leur 9e saison d'affilée en Proligue, le deuxième échelon du hand français. Et ils seront tout de suite dans le dur en se rendant à Pontault-Combault, chez un adversaire que les Manchois connaissent bien et qu'ils avaient éliminé en demi-finale de playoff en juin dernier.

Une nouvelle fois cette saison, la Proligue s'annonce indécise, car il y aura à nouveau de nombreux prétendants pour seulement deux places pour la montée en Starligue.

Les forces en présence

L'an dernier, c'est Ivry qui a dominé de la tête et des épaules le championnat, assommant la concurrence et terminant 1er de la saison régulière avec la montée à la clé. Cette saison, c'est le club de Tremblay qui semble taillé pour tenir le rôle du patron de la division, avec un budget de 4 millions et demi d'euros, le double de quasi tous ses concurrents.

Derrière, on retrouve les 2 formations redescendues de Starligue après seulement 1 saison au plus haut niveau : pour Nancy et Saran, la marche était trop haute. Les deux clubs seront évidemment prétendants aux playoff et avec des masses salariales autour du million d'euros, ils s'en donnent financièrement les moyens. Comme chaque saison, Pontault-Combault espérera que cette fois ce sera la bonne pour la montée! Quant à Dijon et Massy, privés de playoff pour pas grand chose au printemps, ils auront l'esprit revanchard.

Cela fait déjà 6 prétendants pour 4 places dans le dernier carré. Cette saison encore, on peut s'attendre à l'inverse, à voir Villeurbanne, Sarrebourg, mais aussi le promu Frontignan, et Valence, le repêché, se battre pour éviter la relégation. Dans le ventre mou, on pourrait retrouver Besançon, Billère, Bordeaux, Strasbourg et Caen, lutter pour s'éloigner de la zone rouge et pourquoi pas, jouer l'invité surprise pour les barrages de playoff.

Faites les comptes, il manque un club : la JS Cherbourg Manche handball, dont les dirigeants n'ont pas fixé d'objectif précis cette saison et qui a fait face à tant de changements cet été, qu'il est pour l'heure difficile de dire dans quelle catégorie la classer.

Une JSC encore difficile à cerner

Excepté le nom, beaucoup de choses ont changé à la JS Cherbourg durant l'été. Un effectif profondément renouvelé avec les départs de plusieurs joueurs cadres talentueux, un nouvel entraineur, Edouard Fernandez Rura, en provenance de Nice, mais aussi une nouvelle organisation au club, et enfin, un déménagement dans une salle Jaurès pas encore totalement finie, obligeant les Mauves à se préparer depuis plus d'un mois au gymnase de l'IUT : ça fait beaucoup à digérer.

Ajoutez à cela une préparation perturbée par des blessures et ponctuée de matchs amicaux contre de nombreuses équipes de Starligue (Cesson, Dunkerque), une défaite sévère contre Caen et une lourde élimination en coupe de France cette semaine face à Ivry, et vous êtes face à une équipe dont on a du mal à savoir, pour l'instant, si elle peut être compétitive face aux grosses écuries du championnat.

L'entraineur cherbourgeois le reconnaît, cette équipe n'est pas prête et aura besoin de quelques matchs pour donner sa pleine mesure. D'autant que ce soir, elle sera encore privée du nouveau demi-centre espagnol Perez-Arce, qui aura raté une bonne partie de la préparation en raison d'une blessure au genou. La saison débute donc avec beaucoup d'interrogations. On se rassurera en se rappelant que les débuts de la JSC l'an dernier avaient été poussifs, avant que l'on vive la plus belle saison sportive du club.

Pontault-Combault / JS Cherbourg, ce vendredi soir, à 20H30. La billetterie pour le premier match de la saison à domicile dans la nouvelle salle Jean Jaurès d'Equeurdreville vendredi 16 septembre est ouverte en ligne.