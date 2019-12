Handball : reprise de la saison pour Metz et son staff champion du monde

Metz, France

Après la trêve internationale, retour à la compétition pour Metz Handball. Les dragonnes accueillent Nantes ce dimanche à 17h, pour le compte de la 12e journée du championnat de France. Metz, dauphin de Brest à la différence de buts, espère bien débuter cette phase retour de bien meilleure façon qu'il n'a fini la phase aller. Les Messines s'étaient en effet inclinées chez le leader avant de concéder un étonnant match nul face à Bourg-de-Péage.

Une chose est sûre, la trêve a fait du bien et a reposé les esprits. Même si, pour la plupart des joueuses, elle a été bien remplie par le championnat du monde au Japon. Sept dragonnes y ont en effet participé, six avec l'équipe de France et une avec l'équipe du Danemark. Mais comme le concède l'internationale tricolore Manon Houette, "après la déception du mondial (l'équipe de France a fini à la 13e place, bien loin de son objectif initial, NDLR) on a toutes très vite eu envie de rebondir et de se projeter vers les objectifs du club."

En vue : le titre de champion, la coupe et le final four de ligue des champions

Et des objectifs, Metz en a : l'équipe est encore en lice dans toutes les compétitions. "On sait d'expérience que ça va passer très vite, explique l'ailière Marion Maubon, avec beaucoup de matchs importants. J'ai du mal à me projeter aussi loin pour le moment, mais ce qui est sûr c'est qu'il faudra en profiter !"

Mais la trêve n'a pas été que reposante. Elle a aussi représenté, pour les entraîneurs Manu Mayonnade et Katya Andryushina, la consécration : tous deux sont devenus champions du monde avec la sélection des Pays-Bas. Marion Maubon, qui fréquente Manu Mayonnade sur les terrains de handball depuis 2012, explique ce que ça va changer... rien : "c'est mon entraîneur, je connais ses compétences et ses qualités et il les avait déjà avant. Je suis vraiment très heureuse pour lui et Katya, mais je sais que, même eux ne vont pas forcément changer non plus."

Des enseignements tirés du mondial

Manon Houette, elle, pense que "ça va leur donner davantage de confiance au quotidien. Quand tu gagnes des choses, ça t'apprend à gagner. Je suis sûr que ça va pouvoir bénéficier au collectif." Et le principal intéressé alors, qu'en pense-t-il ? "_J'ai appris plein de choses avec cette expérience_. Notamment dans le rapport aux joueuses : être un peu plus patient, avoir un peu plus de légèreté au quotidien." Des valeurs qui ne pourront que servir Metz Handball, alors que la concurrence n'a jamais été aussi rude.

à lire aussi Les Néerlandaises sacrées championnes du monde de handball féminin