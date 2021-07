L'heure de la reprise pour les Vikings du Caen Handball

Le temps d'un petit échauffement et les Vikings du Caen Handball ont repris le footing en groupe autour de la Prairies de Caen. C'est le début d'une préparation de sept semaines qui va les mener jusqu'à leurs retrouvailles avec la Proligue le 10 septembre prochain.

Ils ont pleinement tourné le dos à une saison qui les a vus obtenir leur ticket pour la deuxième division en ne jouant que trois matchs de championnat.

"La chance que l'on a eu c'est que l'on n'a pas joué mais que nous nous sommes toujours entraînés, explique le coach caennais Roch Bedos. On a quitté l'entraînement le onze juin. On a fait toute une batterie de tests avant que les joueurs ne partent en vacances.

Ils sont tous partis avec un programme physique individualisé. On a bien pesé la préparation physique en terme de charge. Elle est condensée parce que l'on n'a que sept semaines de préparation. Il me paraissait difficile de repartir sur un cycle très long comme la saison dernière. On a par contre beaucoup de matchs avec huit matchs de préparation. On commence très rapidement le Handball."

Les quatre recrues du Caen HB (de g. à d.) : Ryad Lakbi, Maxime Ermolenko, Ales Silva et Alan Santos de Lima © Radio France - Olivier Duc

Quatre recrues sont venues amender le groupe à l'intersaison sans le bouleverser.

"On avait construit le groupe la saison passée avec une volonté de le conserver sur deux saisons, acquiesce Roch Bedos. Ce sont des joueurs qui étaient rompus aux joutes de Proligue ou de Starligue.

On avait ciblé quelques postes à renforcer parce que l'on sait que le championnat de Proligue est un championnat âpre, difficile et qu'il fallait être surtout très performant sur l'acte défensif. On a ciblé des joueurs d'expérience avec l'arrivée d'Ales Silva qui a joué un championnat du monde, qui a beaucoup voyagé et qui a l'expérience de la montée avec Nancy.

On a aussi recruté d'autres joueurs plus jeunes et en développement mais avec une volonté de franchir les étapes (Ryad Lakbi et Maxime Ermolenko, 22 et 20 ans).

Je pense que c'est aussi notre histoire d'avoir un amalgame entre des joueurs expérimentés (comme la recrue Alan Santos De Lima) et des jeunes joueurs en plein développement."

Le programme des matchs de préparations :

Samedi 14 août : Caen-Gonfreville (N1) au Palais des Sports

Vendredi 20 août : Caen- Massy (Proligue) au Palais des Sports

Samedi 21 et Dimanche 22 : Trophée des Vikings au Palais des Sports

Jeudi 26 août : Ivry ( Proligue) - Caen

Vendredi 27 et 28 août : Tournoi des Normands à Deauville

Samedi 04 septembre : Caen-JS Cherbourg (Proligue) à la Halle Saint Jean-Eudes.