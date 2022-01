Handball : Brest affiche clairement ses objectifs en championnat national et en Ligue des Champions

C'est la rentrée pour les joueuses du Brest Bretagne Handball. Elles affrontent Chambray ce mercredi 5 janvier au soir à domicile. Et dans les rangs, 6 joueuses internationales qui ont disputé le Mondial il y a quelques semaines à peine. Mais il faut rapidement se remettre sur pieds, car les objectifs sont ambitieux cette année. Brest est engagé sur deux compétitions en même temps : le Championnat national (Ligue Butagaz Énergie) et la Coupe d'Europe, connue sous le nom de Ligue des champions.

Objectifs nationaux et internationaux

Dans l’effectif brestois, 6 joueuses sont donc revenues médaillées du Mondial en décembre dernier. Une compétition intense qui a usé les têtes et surtout les corps. Les filles ont eu 13 jours de repos indique Pablo Morel, l’entraineur du BBH. « On a essayé de trouver le bon équilibre entre un temps suffisant de repos pour avoir une régénération mentale et physique ; et malgré tout se préparer pour les échéances très importantes pour le club », indique l'entraineur avant de préciser : « Après ce sont des sportives de très haut niveau et quand il y a de l'enjeu et des objectifs, ce sont des filles qui se remobilisent très vite et qui aiment ce genre de challenge. »

Ce sont des filles qui se remobilisent très vite et qui aiment ce genre de challenge - Pablo Morel.

Et du challenge, il y en aura ça c’est sûr, pour satisfaire les deux objectifs affichés clairement par le sélectionneur : « D'abord la volonté de défendre le titre de champion de France et donc être en finale du championnat à la fin de la saison. Et puis faire le plus beau parcours possible en Coupe d'Europe et donc sortir des poules pour pouvoir jouer des matchs aller-retour qui sont des moments importants dans une saison en Ligue des Champions », expose Pablo Morel.

Un match tous les trois jours

Et quand il faut être sur tous les fronts, la cadence est rude : « On a 14 matches en deux mois. Sept en janvier et sept en février », détaille le coach. Soit un match tous les deux à trois jours.

Aujourd’hui Brest est 4e de la Ligue Butagaz Énergie. Alors pour conserver son titre, l’entraineur compte bien démarrer cette année 2022 par une victoire : « Pour être à la fin dans les deux derniers, ça va passer par des victoires dès le début d'année. Parce que là on commence à jouer des concurrents directs avec Chambray et Paris. Donc il va falloir être prêt dès le début de cette année », affirme Pablo Morel.

Le prochain match de Ligue des Champions ce sera samedi 8 janvier, contre les Roumaines de Bucuresti.