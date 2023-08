Handball : retour gagnant au Phare pour la Team Chambé

Ca passe pour les handballeurs chambériens ! Il n'y avait pas trop de suspense mais on ne sait jamais...Chambéry affrontait Billère Pau Pyrénées mardi soir au Phare en coupe de France. Le club des Pyrénées Atlantiques évolue en Proligue, c'est à dire une division en-dessous des Savoyards. La Team Chambé s'impose 38 à 26. Ce premier match de la saison a été totalement maitrisé par les Chambériens. A l'issue de la rencontre l'entraineur Erik Mathé estimait : "on ne va pas fanfaronner car il y a quand même une différence avec l'adversaire mais on a fait un match sérieux. Le piège aurait été de tomber dans trop de facilité".

Pour l'instant on ne connait pas le futur adversaire des Chambériens en coupe de France. Mais le prochain match de la Team Chambé sera un déplacement à Nîmes le dimanche 10 septembre pour le début du championnat de Starligue.