Handball : Rock Féliho prolonge au HBC Nantes jusqu'en 2020

Après Olivier Nyokas et Kiril Lazarov, c'est au tour de Rock Féliho de prolonger l'aventure avec le HBC Nantes. Le défenseur nantais s'est engagé pour une saison supplémentaire, assortie d’une année en option. A 36 ans, l'ancien joueur de Sélestat est désormais sous contrat avec le HBC Nantes jusqu'en 2020.

Arrivé dans la cité des Ducs en 2010, Rock Féliho a activement participé à la progression du HBC Nantes en disputant notamment le premier match de Coupe d'Europe du H en 2011. Il a ensuite remporté deux titres avec le club nantais : la Coupe de la Ligue en 2015 et la Coupe de France en 2017. Élu à quatre reprises "meilleur défenseur" du championnat de France, il a également été finaliste de la Ligue des Champions en 2018.

Je suis très content. Signer pour une 10e saison au « H », cela prouve que les dirigeants et coachs sont satisfaits de mon travail et de mon investissement au quotidien. Passé un certain cap, il faut trouver des choses qui te font vibrer pour rester au meilleur niveau. Au-delà d’avoir une bonne équipe, nous avons tout pour être performant et un public fantastique." - Rock Féliho