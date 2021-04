Handball : Saran prend la tête de la Proligue !

Et voilà le Saran Loiret Handball seul en tête du championnat ! Les Septors se sont imposés à Valence, en Proligue, vendredi soir, 36 à 29. A six matchs de la fin de la saison, les hommes de Fabien Courtial ont les cartes en main pour obtenir la montée en Lidl Starligue la saison prochaine.

Après n'avoir pas réussi à faire mieux qu'un match nul 27-27 mercredi soir à domicile face à cette même équipe de Valence, les handballeurs de Saran se sont largement imposés vendredi soir dans la Drôme, 36-29.

Au classement, les Septors sont désormais seuls en tête de la Proligue, avec un point d'avance sur Pontault-Combault, et autant de matchs joués (20 au total).

Je suis très content !" (Fabien Courtial)

Le coach saranais Fabien Courtial, explique : "j'appréhendais ce déplacement. J'avais envie de voir une équipe [de Saran] revancharde, Valence était un peu cuit, on espérait que le point qu'ils avaient pris chez nous mercredi leur coûte un peu et je crois qu'ils ont un peu craqué là-dessus. Je suis très content. Nous, on passe premier ce soir, et quand on est à la fin d'un championnat, on a l'impression que les points comptent double".

Duel avec Pontault-Combault à distance

La rencontre contre Pontault-Combault se présente de plus en plus comme une véritable finale du championnat et le vainqueur prendra une très sérieuse option pour la première place de Proligue, synonyme d'accession à la Lidl Starligue la saison prochaine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les joueurs du Loiret jouent mardi prochain à domicile contre Angers, en Proligue (à 19h, à huis clos). Quant au match face à Pontault-Combault, il est désormais fixé au 5 mai, puisque le club de la région parisienne est actuellement touché par plusieurs cas de Covid-19, ce qui a entraîné le report de ses deux prochains matchs (dont celui face à Saran).