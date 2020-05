Handball : Sarrebourg attend la confirmation de sa montée en Proligue

Après le TFOC et le Metz Handball, On prend des nouvelles du Sarrebourg Moselle Sud Handball. Pour la première fois de son histoire, ce club crée en 1970 et qui compte 270 licenciés, va évoluer la saison prochaine en Proligue, l’équivalent de la 2e division masculine. Les Jaunes et Bleus qui ont validé sportivement leur montée, attendent désormais le feu vert de la CNACG, le gendarme financier du handball français. Cette instance doit rendre sa décision dans le courant du mois de juin.

Un budget prévisionnel de 950 000 euros

Le président du SMSH, Christian Reinhardt, se dit confiant quant à l'obtention du statut pro. Il a élaboré un budget prévisionnel de 950 000 euros. Et malgré la crise économique liée au Covid-19, ses partenaires privés continuent à le suivre. Dans le contexte actuel, les instances du handball français ont aussi indiqué qu'elles seraient plus conciliantes.

Quelques derbys du Grand Est

En intégrant la Proligue, le SMSH va rencontrer, la saison prochaine, quelques voisins : Strasbourg, Sélestat, l'un des clubs historiques du handball français et surtout Nancy, pour un derby lorrain inédit. La reprise du championnat a été fixée au 2 octobre.

Un mercato déjà bouclé

Le SMSH est déjà bien actif sur le marché des transferts. Cinq recrues ont déjà été enregistrées, dont le prêt, notamment, du Nîmois Aurélien Padolus pour un an. Sur le banc, le coach Christophe Bondant sera assisté par un renfort de poids et d'expérience : Bertrand François, l'ancien entraîneur des filles du Metz Handball, intègre le staff de Sarrebourg, en tant qu'adjoint.

Fièrement Rural

Le SMSH s'est trouvé depuis un an, un nouveau slogan assez original : " fièrement rural " . Il a été trouvé lors de la présentation de l'équipe de Nationale 1, l'été dernier, qui a été organisée dans une ferme du pays sarrebourgeois. Grand amateur de handball, le président du conseil départemental, Patrick Weiten estime d'ailleurs que le SMSH est en quelque sorte l' EA Guingamp du handball français.