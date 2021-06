Handball : Sarrebourg maintenu en Proligue la saison prochaine

Privé de matchs à cause des restrictions sanitaires, les supporters du Sarrebourg Moselle Sud Handball pourront encore encourager leurs joueurs la saison prochaine en Proligue, l'équivalent de la deuxième division masculine. La ligue Nationale a en effet validé le passage du championnat de 14 à 16 clubs. Le club mosellan, qui a terminé sa première saison à ce niveau à l'avant-dernière place, échappe donc à la relégation.

Si le projet de la ligue était en discussion depuis plusieurs mois, son officialisation est un "soulagement" pour Christian Reinhardt, le président sarrebourgeois. "Peut-être que certain avaient encore des doutes. Même nous, nous n'étions pas sûrs à 100%. On peut travailler plus sereinement maintenant." Les dirigeants vont pouvoir finaliser leur recrutement pour bâtir l'équipe qui aura la tâche de maintenir sportivement le club en Proligue. "Cette année a été compliquée" poursuit Christian Reinhardt, "surtout à cause des matchs à huis-clos. Les résultats auraient peut-être été différents si on avait eu du public toute la saison."Après cette année d'apprentissage, le SMSH a une seconde chance de s'installer durablement à ce niveau. La reprise est d'ores et déjà fixée au 26 juillet.