Nantes, France

13 h 30. Lundi 12 Mars 2018. Au bout du fil, Sergueï Bebeshko. "Bonjour, comment allez-vous ?" lance t-il. Surprise, treize ans après sa dernière expérience dans l'Hexagone, l'entraîneur de Brest manie toujours aussi bien la langue française. "Je parle français tous les jours. Dans mon équipe, l'arrière serbe Petar Djordjic ne communique ni en anglais, ni en russe. Et comme, il a grandit à Vitrolles et Chambéry où son père a joué dans les années 90, nous dialoguons en français" glisse l'Ukrainien.

Sergueï Bebeshko -

Trois fois vainqueurs de la coupe d'Europe des clubs champions avec Minsk, Sergueï Bebeshko a évolué pendant sept ans en Espagne dont six à Ciudad Real où vivent toujours sa femme et sa fille. "Le problème, c'est que je me suis blessé au tendon d'achille en 1999. J'ai alors mis ma carrière entre parenthèses. Et je suis devenu préparateur physique de Ciudad Real pendant une saison" précise l'ancien demi-centre. Fin de sa carrière ? Non.

Villeurbanne, terrain d'accueil pour Bebeshko

Printemps 2002. Sergueï Bebeshko rebondit en France. Il débarque à Villeurbanne (D2) dans la banlieue de Lyon. "Le club était entraîné par l'ancien barjot Thierry Perreux, médaillé de bronze à Barcelone en 1992. C'est lui qui m'a convaincu de venir" se souvient-il. Ses débuts sont tonitruants. "Je suis arrivé pour les huit derniers matchs de la saison. Nous les avons gagnés. Et nous sommes montés en D1" affirme t-il. Toutefois, son état d'esprit ne laisse pas un souvenir impérissable à ses anciens coéquipiers.

© Maxppp -

Hors terrain, l'Ukrainien découvre les charmes de la vie à la française. "J'ai adoré les restaurants lyonnais" reconnait-il. Il se prend aussi de passion pour l'Olympique Lyonnais. "Je suis allé voir plusieurs matchs de football à Gerland. Je connais bien le président de l'OL Jean Michel Aulas car à l'époque, il était partenaire du club de handball de Villeurbanne" précise t-il.

Sergueï Bebeshko avec le numéro 7 au premier rang -

Après deux ans à Villeurbanne, Sergueï Bebeshko rejoint en 2004 Saint Cyr dans la banlieue de Tours. Ambitieuse, l'équipe, qui évolue en Nationale 1, est alors qualifiée de mercenaires. Bilan, deux saisons et une montée en D2 fin 2006, au soir d'un succès 29/26 sur le parquet de l'ASB Rezé.

Bebeshko, entraîneur de Brest depuis 2015

Depuis, Serguei Bebeshko a embrassé la carrière d'entraîneur (Huesca, Toledo, Minsk, Motor Zaporojie et Brest). Malgré la distance, il suit toujours le handball français et notamment le HBC Nantes qu'il a éliminé avec Minsk en 2011 au troisième tour de la coupe d'Europe EHF. "Ce n'est plus la même équipe de Nantes. Elle est aujourd'hui plus forte avec des joueurs de classe mondiale comme Eduardo Gurbindo ou Nicolas Claire" reconnait le coach de Brest. Malicieux, il en profite au passage pour mettre la pression sur les Nantais. "Ils sont favoris, c'est clair" conclut-il. Toujours en français.