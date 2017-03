Handball : "Si le HBC Nantes élimine le PSG, ça sera le coup le plus retentissant de ma carrière" Thierry Anti

Le HBC Nantes reçoit le PSG ce samedi (20h45) en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions de handball. Un match à guichets fermés à la Trocardière devant 4500 spectateurs. La rencontre est à suivre en direct dès 20h30 sur France Bleu Loire Océan.

Le HBC Nantes accueille le PSG en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions de handball. Les deux équipes sont actuellement à la lutte pour le titre de champion de France. Depuis l'arrivée des Qataris en 2012, Thierry Anti et ses joueurs ont déjà battu cinq fois les Parisiens dont trois fois à domicile. L'entraîneur nantais nous livre ses impressions.

France Bleu Loire Océan : Thierry Anti, craignez-vous que les handballeurs parisiens soient revanchards après leur défaite 37/31 face à vous fin décembre dans la halle XXL du parc des expositions de la Beaujoire ?

Thierry Anti : Bien sur que les Parisiens vont être revanchards. Bien que nous n'aurons pas le même scénario qu'en championnat fin décembre. Nous ne devons pas uniquement nous baser sur ce match. Nous savons que Paris va être plus fort. Mais nous sommes capables de nous transcender. Nous devrons nous livrer totalement sur ce match. Il va y avoir de la lumière. C'est la Ligue des Champions. Le rideau va s'ouvrir. Et là, nous ne pourrons pas nous cacher derrière le rideau. Il faudra rester sur la scène. Si nous éliminons le PSG Handball, ça sera le coup le plus retentissant de ma carrière.

France Bleu Loire Océan : Affronter le PSG Handball en Ligue des Champions, est-ce gravir l'Himalaya ?

Oui. Le PSG est armé pour remporter la Ligue des Champions de handball. C'est son objectif de l'année. Encore plus depuis l’élimination de son équipe de football en Ligue des Champions face à Barcelone. Pour les Qataris, la Ligue des Champions de handball, c'est très important. Nous, nous avons déjà atteint notre objectif. Nous sommes en 1/8e de finale. La pression est sur les épaules des Parisiens. Dans un premier temps, le PSG Handball va tenter de se qualifier pour le Final Four organisé à Cologne. Nous, nous sommes également sur la route.

France Bleu Loire Océan : Est-ce tactiquement que le HBC Nantes peut battre le PSG Handball ?

Non, je ne crois pas. C'est sur que tactiquement Paris n'est pas l'équipe qui pose le plus de problèmes. En revanche, il y a une telle qualité dans cette formation parisienne que les joueurs sont capables de se réadapter dans le jeu grâce à leur savoir faire. On parle beaucoup de tactique collective, il ne faut pas oublier qu'il y a de la tactique individuelle. Et dans ce domaine, Paris a des joueurs très forts.

France Bleu Loire Océan : Ca serait quoi pour vous le match idéal face au PSG ?

Un bon match aller, ça serait celui qui nous laisse une chance pour le match retour. Une victoire, ça serait idéal. Mais une défaite d'un ou deux buts ne serait pas rédhibitoire. Je crois que nous sommes capables d'aller gagner à Paris. Mais pas de remonter un écart trop conséquent. On peut inverser une tendance dans la capitale.